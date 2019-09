Stilul narațiunii și subiectul abordat, povestea de viață a autoarei, care și-a făcut spectaculosul debut în beletristică la 70 de ani și, nu în ultimul rând, faptul că este inspirat de o crimă reală au transformat Acolo unde cântă racii în romanul-vedetă al momentului.

Bestseller New York Times douăzeci de săptămâni la rând, vândut în trei milioane de exemplare în doar un an de la apariție, Acolo unde cântă racii urmează să fie ecranizat după ce i-a captat atenția lui Reese Witherspoon. Nu ne mirăm, pentru că numele cărții se află în acest moment pe buzele tuturor.

Delia Owens și fostul ei soț, Mark, sunt de fapt oameni de știință, biologi care au militat întreaga viață pentru protejarea și conservarea speciilor de animale amenințate. S-au mutat în Africa în 1974 și au părăsit-o în 1996, în urma unui incident asupra căruia vom reveni.

Delia Owens este coautoarea a trei volume de nonficțiune, bestselleruri internaționale și a fost distinsă cu Premiul John Burroughs for Nature Writing. A publicat în revistele Nature și The African Journal of Ecology, iar beletristică a scris pentru prima dată la 70 de ani.

Acolo unde cântă racii este povestea lui Kya Clark, o fetiță care crește și se maturizează în mijlocul naturii, departe de oameni. Este totodată și o poveste de iubire emoționantă, dar include și elemente de crime. După uciderea unui tânăr, Kya este cea bănuită, pentru că este „altfel” decât toți ceilalți oameni.

Despre episodul acestei crime relatate în roman presa americană a scris că reprezintă reflecția unor întâmplări trăite de familia Owens în Zambia. Acolo Delia și Mark Owens s-au mutat pentru a studia fauna, dar curând au început să lupte pentru a salva elefanții de braconaj. În 1995, o echipă de cameramani de la postul ABC a fost în Zambia să realizeze un documentar despre eforturile Deliei Owens și soțului ei pentru protejarea elefanților. Pe teren s-au aflat și miliții ale guvernului Zambiei care luptau contra braconajului. O scenă din documentar arată cum un braconier este pus la pământ cu un foc de armă, însă autorul faptei nu este identificat. După ce documentarul a fost difuzat de ABC, poliția a deschis un dosar și a început să cerceteze crima. Numele Deliei Owens nu a fost niciodată asociat cu acest incident, însă Mark Owen și fiul lui, Christopher, au fost chemați pentru audieri. Nu au fost niciodată puși sub acuzare, deși cazul nu este închis nici astăzi. Între familia Owens și braconieri au apărut tensiuni care puteau să escaladeze, astfel că, în 1996, Ambasada Statelor Unite din Zambia i-a sfătuit pe soții Owens să se întoarcă în țară.

Cei care vor citi Acolo unde cântă racii vor descoperi modul în care întâmplarea reală are ecouri în roman. Dar, dincolo de acest fapt, romanul Deliei Owen merită citit pentru povestea eroinei Kya Clark, a modului în care scriitoarea își construiește personajele și nu în ultimul rând, pentru descrierile aproape magice ale naturii.

