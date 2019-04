Cutremur în showbiz. „Regina Youtube-ului” a divorțat în Săptămâna Mare. Acuzațiile de infidelitate le-au pus capac

Carmen de la Sălciua, cunoscută publicului ca „Regina Youtube-ului” are parte în sfârșit de liniștea pe care o aștepta cu atâta nerăbdare. Pe data de 25 aprilie divorțul dintre Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp a fost official pronunțat de către magistrații de la Judecătoria din Hațeg.





Conform informațiilor primate de către jurnaliștii de la Spynews, Carmen de la Sălciua va reveni la numele de dinainte de căsătorie, artista renunțând de numele de Sterp.

În vara lui 2018, Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp anunțau că povestea lor de iubire a ajuns la vinal. În ultima vreme, cei doi și-au aruncat cuvinte grele și acuzații de infidelitate, cu toate că au reușit să cucerască publicul prin frumusețea și iubirea lor.

Geta, sora lui Culiță Sterp, a postat pe rețelele de socializare dovezi ale infidelității lui Carmen de la Sălciua.

„Chiar mă gândeam să nu-ti mai acordăm importanță, dar văd ca tu nu te opresti, nu noi! Chiar dacă Culita mi-a zis de atâtea ori sa nu mai zic nimic și sa te las așa. nu pot sa ma abțin și sa nu le arat oamenilor cine ești tu cu adevărat! Tu aia credincioasă și care face pe sfânta, sfânta Carmen de la Salciua! Cum a fost când te culcai cu Cosmin in miros de lumânări la hotel, in timp ce erai cu Culita? Cum a fost când stăteai sub cerul liber cu el și vă tăvăleati în iarba? Cum a fost când îți era dor de el in multe zile și multe nopți? Cum a fost când i-ai făcut melodie “De ce trăim o iubire interzisă?”

În urmă cu câteva luni, Carmen de la Sălciua l-a acuzat pe Culiță Sterp că a postat pe mai multe grupri poze cu ea în ipostaze incendiare.

„Asta e o poză de câțiva ani! Îmi făcusem o poza în oglindă cum cred că își face fiecare femeie! Se observa un corset! Tocmai îmi cumpărasem un corset de remodelare al taliei și îmi făcusem poza în oglindă! Cum fostul soț mi-a spart parola de la telefon, a luat poza din galeria foto împreună cu fosta mea cumnata și au distribuit-o pe toate grupurile!”, a spus atunci artista în apărarea ei.

După aproape doi ani de căsătorie și multe acuzații de infidelitate, povestea lor de dragoste a ajuns la final.

