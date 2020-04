Artista, cu toate că este foarte apreciată profesiolal, nu este, totuși, ocolită de unele răutăți în mediul online.

Recent, o internaută i-a mărturisit în mod directartistei că nu-i place deloc imaginea pe care a urcat-o pe contul său de Instagram. Carmen de la Sălciua s-a fotografiat într-o pereche de pantaloni roșii, extrem de eleganți și un sacou roșu, descheiat, plin cu paiete supradimensionate, care îi lăsa bustul de jumătate afară.

Nemulțumită de aspectul fizic al vedetei, internauta răutăcioasă nu s-a grăbit să o menajeze pe Carmen de la Sălciua și a început să o critice dur pentru ținuta aleasă.

„Carmen, am și eu o întrebare: tu te-ai uitat la poza asta înainte să o urci pe rețelele de socializare? ???” a fost comentariul internautei.

Imediat, mai mulți fani au sărit în apărarea lui Carmen de la Sălciua, însă internauta și-a susținut părerea în continuare.

„Ce treaba are una cu alta? Am spus eu in vreun moment că nu-mi place de ea? Am spus doar ca pantalonii aia mai au putin si “pusca” pe ea si sa spunem ca sacoul ii scoate in relief unele parti nu tocmai “avantajoase”. Dar ma rog, intrebarea era pentru EA, nu pentru tine! ???” a continuat internauta. Cu toate acestea, Carmen de la Sălciua nu a răspuns la niciunul dintre comentariile de pe contul său de Instagram, potrivit cancan.ro