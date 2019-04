Carmen Dan iese la atac în scandalul momentului. Mesaj clar pentru șeful DGA. „De ce vorbește tocmai acum?”

Luni, ministrul de Interne, Carmen Dan i-a dat replica șefului Direcției Generale Anticorupție (DGA), Cătălin Ioniță. Ministrul de Interne susține că nu are altă soluție decât să îl lase pe șeful DGA să spună ce are de spus. Ministrul a mai punctat că „niciodată nu am considerat că e cazul să pun eu căluș la gură unui om care vrea să vorbească”.





