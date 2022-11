Carmen Brumă a fost obligată să se mute de urgență. „Am fost puși în situația de a ne găsi foarte rapid un alt loc.”

Carmen Brumă a povestit, recent, că a fost nevoită să se mute din apartamentul unde locuia cu chirie. Ea stătea în acea locuință alături de fiul și partenerul său de viață, Mircea Badea. Femeia a explicat că au fost obligați să-și găsească o nouă locuință pe grabă. Cu toate acestea, este foarte mulțumită de noua casă. Mai mult decât atât, apartamentul în care locuiește acum este puțin peste așteptările ei.

Carmen a mărturisit și de ce a fost nevoită să facă acest pas. Motivul din spatele deciziei a fost că proprietarul apartamentului nu a mai putut prelungi contractului. Familia locuia în acel apartament de mai mulți ani. „A fost o istorie mai complicată. Noi stăteam cu chirie într-un loc în care ne-am simțit foarte bine, că stăteam de foarte mulți ani acolo, dar nu s-a mai putut prelungi contractul și atunci am fost puși în situația de a ne găsi foarte rapid un alt loc.”, a dezvăluit Carmen Brumă.

Carmen Brumă a fost chemată la tribunal pentru a da explicații

Soția lui Mircea Badea a fost chemată, de curând, la tribunal pentru a oferi explicații privind o plângere penală pe care a depus-o în anul 2019. Vedeta a întâmpinat probleme din cauza unei firme care furniza produse de slăbit. Compania s-a folosit de imaginea lui Carmen. În plus, femeia nici măcar nu avea legătură cu acea firmă și nu încercase produsele lor. Așadar, ea a decis să facă plângere la poliție și a avertizat oamenii că imaginea s-a a fost folosită abuziv.

„Este o înșelătorie, am scris pe paginile mele de socializare, am postat inclusiv plângerea penală și am așteptat ca justiția să-și facă treaba.(…) Am așteptat în 2019, în 2020, în 2021 și în 2022 până acum o săptămână, când avocatul meu a fost sunat de către poliție, și a fost invitat împreună cu mine să dau detalii despre această plângere penală”.

Este important de precizat că acea firmă nu mai există în prezent. Totuși, Brumă a fost chemată la tribunal. Carmen a mai adăugat că au mai fost și alte persoane publice în aceeași postură, dar doar ea a acționat în instanță, notează WOWbiz.ro.