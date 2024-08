Carlos Alcaraz, umilit la US Open. Spaniolul a cedat psihic

Carlos Alcaraz a fost eliminat de la US Open, după înfrângerea în fața olandezului Botic van de Zandschulp, un jucător care avea în plan să renunțe la tenis. După meci, spaniolul a transmis un mesaj destul de îngrijorător cu privire la starea sa actuală.

Carlos Alcaraz s-a arătat extrem de dezamăgit de jocul său mai ales că a adversarul tău a jucat cel mai bun meci al său. Botic van de Zandschulp, numărul 74 mondial, l-a eliminat cu scorul 6-1, 7-5, 6-4. Se poate spune că a fost cel mai prost meci din cariera sa..

Problema este că Alcaraz a declarat că nu se simte bine „pe plan mintal”. Iar eșecul neașteptat al lui Carlos vine la două săptămâni după alt moment care a șocat o lume întreagă. La Cincinnati, aflat într-o criză de nervi, Carlos și-a făcut praf racheta.

Carlos Alcaraz a recunoscut că nu se poate controla spunând că a avut o vară solicitantă și a trecut prin momentele sale „de deconectare”. Jucătorul de tenis crede că ar avea „nevoie de mai multe zile de pauză înainte de a participa la Grand Slam-uri”.

Alcaraz, campion de la French Open și Wimbledon, nu a pierdut așa de repede la un turneu de Grand Slam de mai bine de trei ani. Un astfel de rezultat la US Open l-ar putea afecta, iar în acest sens a declarat că „trebuie să mă gândesc la asta, trebuie să învăț din asta”.

Botic van de Zandschulp just knocked Carlos Alcaraz out of the US Open! pic.twitter.com/QK3ZrkoPgx

— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024