Se pare că Vica a uitat de tot „marea iubire”pe care a avut-o pentru Piți, despre care afirma că a fost „singura iubire a vieții mele”.

„Dacă Victor Pițurcă ar fi divorțat m-aș fi măritat cu el. Victor a fost barbatul pe care l-am iubit cel mai mult. A fost singura iubire a vietii mele și am fost amanta lui timp de 16 ani”, afirma Vica

În urma relației lor interzise s-a născut un băiețel, Edan. Numai că, povestea de dragoste dintre Vica și Piți s-a terminat urât, cu nenumărate întâlniri la tribunal.

Pe atunci, Piți avea o avere estimată la 10 milioane de euro. Cel puțin așa se știa ultima oară. Probabil, din acești bani Piți a mai pierdut la barbut între timp.

Dar, revenind la noua iubire a Vicăi, care are 44 de ani, în urmă cu doar câteva zile, cei doi amorezi s-au afişat pentru prima dată împreună. Aceştia au mers într-un mall din Capitală, acolo unde, pentru câteva ore, s-au răsfăţat de mama focului.

Momentele de tandrețe au continuat și după ce au părăsit mall-ul ţinându-se de mână, precum doi „porumbei” veritabili. Și unde puteau să se ducă decât acasă la tinerelul misterios.

Chiar dacă pe plan sentimental o duce excelent, Vica Blochina nu e ocolită de probleme. Vedeta a fost la un pas să fie executată silit, din cauză că nu şi-a plătit întreţinerea.

„Nu am plătit întreţinerea, iar la începutul anului am aflat că trebuie săa chit 144 de milioane la întreţinere! Mă trezesc, după Sărbători, cu hârtia lipită de uşă… Mi-am sunat avocatul, iar el mi-a spus cât trebuie să plătesc, altfel voi fi executată. M-am dus la bancă, am făcut și poza la bani, ca să nu mai fac greșeala asta. Cred că vreau să mă mut în chirie, că ies mai ieftin. Am dat 300.000 de euro pe apartament”, a spus Vica Blochina, potrivit spynews.ro

