Transferul anului în campionatul intern! Valentin Mihăilă, fotbalistul la Universitatea Craiova, este dorit de patronul FCSB, Gigi Becali, care este dispus să dea 5 milioane de euro pentru „Perla din Bănie”.

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Victor Pițurcă, a confirmat tratativele, afirmând însă că fotbalistul nu este de vânzare, scrie prosport.ro.

„Valentin Mihăilă este unul dintre cei mai buni jucători din campionatul românesc. Nu mai există așa ceva în liga întâi. La viteză e peste Coman”, îl descrie Ilie Dumitrescu.

Valentin Mihăilă are doar 19 ani, jucând deja în 44 de meciuri de campionat pentru Universitatea Craiova.

El a înscris în actualul sezon de 3 ori în 15 partide. Valentin Mihăilă a stârnit interesul FCSB dar și a unor echipe din Spania și Italia.

5 milioane de euro pentru Valentin Mihăilă

Înainte cu 5 zile de partida FCSB-Universitatea Craiova, Gigi Becali a anunțat că a făcut o ofertă de 5 milioane de euro pentru Valentin Mihăilă, negocierea cu patronul Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, având loc printr-un intermediar.

Victor Pițurcă a confirmat negocierile.

„Mihăilă nu e încă, dar va fi! E adevărat, e jucător! Am dat eu 5 milioane pe el! Am oferit 5 milioane. E un jucător despre care se va auzi mult în viața asta, dar nu la ora asta. Da, am făcut oferta printr-un intermediar. Nu mai vreau să comentez, m-am scăpat. N-am făcut, nu, e doar așa, ziceam așa, cred că valorează!”, a spus Gigi Becali, la Pro X.

„Știam de lucrul ăsta. Știa și Mihai Rotaru. Nu se pune problema. Și dacă dă Gigi Becali 10 milioane nu pleacă de la Craiova”, a declarat Victor Pițurcă, la Digi Sport.

Universitatea Craiova se află la ora actuală pe locul 3 cu 37 de puncte și mai are de jucat un meci în acest an cu FCSB. Victor Pițurcă spune că se gândește doar la titlu și vrea jucători valoroși care să fie aduși la echipă, în această iarnă.

„O să vedem ce măsuri luăm. Vreau jucători valoroși și Craiova trebuie să câștige campionatul. Vreau jucători în toate compartimentele. Și jucători gata să-și dea viața pe teren”, a mai spus Victor Pițurcă.

