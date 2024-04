EVZ Special Capital Top 100 Manageri. Horațiu Regneală, Renovatio Solar: „Vom implementa la Borzești și un parc eolian de 50 MW“







Horațiu Regneală, directorul general al Renovatio Solar, a fost premiat în cadrul ediției 2024 a Galei Capital Excelență în Management pentru reînceperea producției de energie electrică la Borzești.

„Este un premiu care ne onorează. Și care atestă recunoașterea Renovatio în mediul de afaceri din România. Am început această călătorie în urmă cu mai bine de 20 de ani. Am pornit cu un vis îndrăzneț de a participa activ la tranziția României către energiile regenerabile. Și s-a întâmplat mai repede decât am sperat noi la vremea respectivă.

Am fost pionieri în dezvoltarea și implementarea de proiecte de energie regenerabilă, în special fotovoltaic și eolian, încă din 2008. Am construit în 2009 prima centrală fotovoltaică de 1 MW la Singureni, care funcționează și astăzi cu succes. Am continuat prin construcția primei fabrici de panouri fotovoltaice din România, în 2010, la Satu Mare. Și am mers mai departe cu dezvoltarea de proiecte. Unul dintre cele mai frumoase este introducerea în ecosistemul Renovatio a Electrocentrale Borzești. Care, după 15 ani, la începutul lui 2024, a reușit să livreze în rețea primul MWh.“, a declarat Horațiu Regneală pe scena Galei Capital.

Un hub energetic important din surse regenerabile

Proiectul presupune construirea unui parc fotovoltaic de 50 MWp la Borzești, unde compania are contract de tip EPC (Engineering, Procurment & Construction).

„Urmează ca, la începutul acestei veri, să finalizăm o investiție de circa 30 de milioane de euro, printr-un parc fotovoltaic de 50 MW. În următoarea perioadă vom implementa și un parc eolian de 50 MW. Astfel, Electrocentrale Borzești va deveni un hub energetic important din surse regenerabile în următoarea perioadă“, a mai precizat directorul general al Renovatio Solar.

Primul proiect se va concretiza prin instalarea a circa 75.000 de panouri fotovoltaice, a explicat Horațiu Rengeală. Acestea vor genera o producție de 70.000 MWh pe an. Cantitatea de energie este suficientă pentru a alimenta anual circa 350.000 de consumatori casnici.

Mai multe parcuri fotovoltaice în 2024

Compania a dezvoltat de-a lungul timpului proiecte fotovoltaice de peste 350MWp. Un succes pe care directorul general al Renovatio Solar îl atribuie întregii echipe și muncii pe termen lung.

„Focusul nostru în prima parte a anului este să finalizăm construcția parcului de la Borzești. Și să reușim să-l punem în funcțiune în întregime. Ca strategie extinsă, pentru întregul an 2024, vizăm construirea mai multor parcuri fotovoltaice. Avem în dezvoltare o serie de proiecte industriale. Fie că vorbim de prosumatori sau producători, cu o capacitate totală de peste 100 MWp“, ne-a mai declarat Horațiu Regneală.

Provocările sunt însă multiple, de la birocrația avizelor și autorizațiilor, la accesul dificil la finanțări bancare, creșterea dobânzilor și desele schimbări legislative. Cu toate acestea, Renovatio Solar continuă dezvoltarea.

Capital Top 100 Manageri

În cadrul Galei Capital Excelență în Management a avut loc și lansarea „Capital Top 100 Manageri“ Ediția 2024. Proiectul reunește manageri din sectorul privat și public cu rezultate și performanțe remarcabile obținute pe parcursul anului trecut. „Capital Top 100 Manageri“ Ediția 2024 este disponibil la toate punctele de difuzare a presei. Dar și online, pe site-ul edituradecarte.ro.

