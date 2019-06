Dispărut din luminile rampei, de ceva vreme, Lucian Viziru a plecat din țară și trăiește din antrenorat. El recunoaște că au fost momente când a făcut „ foamea" în Germania, noua sa țară de reședință.





A plecat din România și a ales să-și dedice timpul tenisului, sport pe care îl adoră încă din copilărie. Augustin, fratele fostului component al trupei „Gaz pe foc”, a dezvăluit cum își câștigă, acum, existența Lucian.

„Fratele meu, Lucian Viziru, este antrenor de tenis profesionist. Pe el nu îl mai interesează viața publică. Nu înțeleg, dar apreciez ce face. E ceva foarte greu la vârsta lui… a dat dovadă de curaj, a luat-o de la zero”, a spus Augustin Viziru.

Lucian Viziru a părăsit România în urmă cu șase ani și s-a mutat alături de soție și fiu în Germania. „Acolo am făcut foamea. Toată ziua mâncam o banană sau două până seara când ajungeam acasă”, a spus și Lucian Viziru.

Lucian a dezvăluit și motivul pentru care s-a retras din showbiz. “Când a trebuit să-l operăm pe tata de cancer, am avut nevoie de aproape 100.000 de euro. Eu aveam un credit ipotecar, am plătit din el, când nu am mai putut să-l plătesc la timp pentru că efectiv nu aveam de unde, a venit banca şi a luat tot: şi ce aveam şi ce nu mai aveam”, a povestit Lucian, scrie cancan.ro.

„Fratele meu s-a mutat în Germania de ceva ani de zile, a ieşit complet din scena publică. A considerat că nu asta îl face fericit. Noi am crescut într-o familie de sportivi, bunicul nostru a fost un nume mare în tenisul românesc, multă lume nu ştie.Gogu Viziru a fost căpitan de Cupa Davis, a fost antrenorul domnului Ilie Năstase, domnului Ţiriac. El a antrenat în străinătate 25 de ani. Nu a stat prea mult prin România. Acum, fratele meu a luat această cale, pentru că tot timpul el a fost atașat de bunicul nostru.

Îi place lui tenisul, are copii, îi antrenează, stă în Germania și e mult mai fericit. În ultima vreme nu am apucat să ne vedem pentru că eu tot am stat pe aici, pe la București, el nu a apucat să vină pentru că are foarte mulți copii acolo. La un moment dat mi-a spus: haide, vino și tu încoace să mă ajuți, că nu mai fac față, dar nu este stilul meu. Eu nu am răbdarea lui sub nicio formă”, a spus mai Augustin Viziru.

