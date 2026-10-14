HAI România!

Când îşi va scoate AUR susţinătorii în stradă

Subiectul de azi m-am decis cu greu să-l abordez. El adivizat deja societatea românească, se pare, ireconciliabil.Prăpastia care s-a căscat între pro-europeni şi partidelesuveraniste este de netrecut. Am decis totuşi să o fac,înfruntând pericolul de a fi blamat, înjurat de oameni dinambele tabere.România se află la o răscruce. Pe deasupra noastră, pestecapul nostru, fără măcar să fim băgaţi în seamă, se petreclucruri grave, care vor marca istoria planetei pe mulţi ani de-acum încolo.

Iar noi suntem pe nicăieri.

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HAI România!

Când îşi va scoate AUR susţinătorii în stradă

Când îşi va scoate AUR susţinătorii în stradă

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