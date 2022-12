Campionatul Mondial. Jucătorii argentinieni exultă după ce au câștigat finala cu Franța. „Un vis devenit realitate”

„Noi am controlat partida, dar cu două goluri rapide au revenit la scor. Ei au tras de trei ori şi au înscris trei goluri. Eu cred că aş fi putut face mai mult, poate aş fi putut salva primul gol, dar apoi am fost bine. Am trăit loviturile de la 11 m liniştit”, a spus Martinez.

La rândul său, mijlocaşul argentinian Rodrigo De Paul a afirmat că „Argentina este campioană mondială, nu îmi imaginam niciodată momentul ăsta, nu-mi imaginam că voi ţine Cupa în braţe. Noi suntem născuţi să suferim, noi argentinienii suntem aşa. Noi vom fi eterni cu ce am reuşit să facem. Suntem în vârful lumii, cred că meritam”.

Jucătorii Argentinei, în al nouălea cer după ce au devenit campioni mondiali

„Nu voi uita niciodată acest moment din viaţa mea. Să vin aici, să am posibilitatea să joc o Cupă Mondială şi să o câştig pentru ţara mea, nu are preţ. Este un moment pe care îl voi duce cu mine toată viaţa. Messi merita mai mult ca oricine, sunt fericit pentru el, pentru jucători”, a spus mijlocaşul

Enzo Fernandez, ales cel mai bun tânăr jucător al turneului final.

Pentru mijlocaşul Leandro Paredes, „nu există cuvinte pentru a descrie acest lucru. Chiar şi în cel mai bun vis al meu, eu nu aş fi crezut că este posibil. Este o victorie pentru popor, pentru argentinieni, pentru copiii care nu au putut fi aici”.

Selecţionata Argentinei a cucerit al treilea său titlu mondial după ce a învins Franţa cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare, duminică seara, în finala Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, în care scorul a fost egal, 3-3 (2-0, 2-2), la capătul prelungirilor, pe Lusail Stadium din Al Daayen.

Echipa Albiceleste şi-a trecut în palmares astfel al treilea său titlu mondial, după cele obţinute în 1978 şi 1986.

Lionel Messi (23 – penalty, 109) şi Angel Di Maria (36) au marcat pentru Argentina, în timp ce fenomenalul Kylian Mbappe a înscris toate golurile Franţei (80 – penalty, 81, 118 – penalty). La loviturile de departajare, Messi, Dybala, Paredes şi Montiel au fost cei care au adus trofeul aproape, de la francezi marcând Mbappe şi Kolo Mouani, în timp ce Coman şi Tchouameni au ratat.

sursa: Agerpres