Calcă pe urmele lui Meghan? Kate Middleton a încălcat protocolul de două ori într-o săptămână

Kate Middleton a încălcat de două ori într-o săptămână protocolul regal, dar nimeni nu a spus nimic. Mulți ar putea fi surprinși să audă că Prințesa de Wales ar fi putut încălca protocolul regal în această săptămână.

Încălcarea de către Kate a unor reguli îndelungate a inclus o alegere a coafurii despre care se crede că este împotriva regretatei Regine Elisabeta. Cea de-a doua este una ciudată. Kate a vorbit sincer despre sarcina ei. Ceva despre care un regal nu are voie să vorbească.

Calcă pe urmele lui Meghan? Pentru că Prințesa de Wales asta pare că face

Kate Middleton este considerată un adevărat exemplu din multe puncte de vedere. La evenimentele regale este întotdeauna impecabilă. Mai mult niciodată nu a încălcat regulile aşa cu făcea Meghan Markle.

Abaterile lui Kate includ alegerea coafurii pentru un eveniment și vorbirea sinceră despre sarcina ei.

Kate Middleton s-a integrat perfect în Familia Regală Britanică, spre deosebire de Meghan Markle care nu s-a conformat. La evenimentele oficiale, Prințesa de Wales are un comportament de viitoare regină.

Prințesa de Wales este adesea privită ca regală perfectă, foarte rar greșind. Dar toate acestea par să se fi schimbat în această săptămână. Deoarece ea a încălcat aparent două reguli regale foarte vechi. Miercuri, Kate și-a transformat look-ul cu un coc chic. În loc de pletele ei lungi și ondulate, prințesa a ales un coc jos, cu breton.

Meghan a fost acuzată când a apărut cu un coc dezordonat. La Kate se închid ochii

Când Meghan a optat pentru un coc dezordonat de-a lungul mandatului său ca regal, a fost acuzată că a încălcat protocolul.

„Meghan a fost acuzată de mass-media pentru că purta un coc dezordonat, în timp ce Kate a fost lăudată pentru că și-a ținut părul într-o plasă”, a subliniat cineva de pe X (fostul Twitter).

Cu toate acestea, unii au susținut că acel aranjament al lui Kate săptămâna aceasta a fost mai puțin dezordonat. Cocurile lui Meghan fiind mai casual.

Kate a purtat o discuție despre grețurile dimineții

A doua oară când Kate Middleton a încălcat protocolul a fost atunci când a ales să vorbească despre problemele întâmpinate în perioada în care a fost gravidă. Deși Regina ar fi dezaprobat total acest comportament.

Prințesa a discutat cu un bărbat al cărei soții suferea de o afecțiune cu care s-a confruntat și ea, dându-i de înțeles că știe prin ce trece acum și îi pare rău. „A fost plăcut să o cunosc.

Când i-am spus că soția mea are hyperemesis gravidarum, a fost sensibilizată. Puteai vedea o expresie de genul am trecut prin asta. Mi-a spus: am avut și eu asta, știu cum e. A rezonat cu mine. Este o doamnă plăcută a declarat Steve Ikebuwa.