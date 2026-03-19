Călătorii, vacanțe, etc

A pleca astăzi într-o călătorie înseamnă, mai mult ca oricând, a accepta o fisură în iluzia controlului. Multă vreme am trăit cu impresia că lumea este cartografiată, securizată, gestionată prin algoritmi și acorduri diplomatice. Zborurile erau trasee matematice, hotelurile – enclave de siguranță, iar destinațiile exotice – fotografii deja filtrate în mintea noastră.

Călătoria devenise un produs, nu o aventură. Și totuși, dincolo de pliante și oferte „early booking”, există o lume care nu poate fi programată: conflicte care izbucnesc peste noapte, frontiere care se închid, bande criminale care transformă orașe turistice în teritorii imprevizibile, epidemii, atacuri, crize energetice. O simplă escală poate deveni o captivitate temporară.

O vacanță poate deveni o lecție despre fragilitate. Ce înseamnă, atunci, să pleci? Înseamnă să consimți, conștient sau nu, la o doză de risc. Nu doar riscul fizic, ci riscul de a-ți pierde confortul narativ. Călătoria ne scoate din povestea familiară despre noi înșine. Într-o lume stabilă, asta era o joacă: „mă reinventez”, „mă regăsesc”, „mă deconectez”.

Într-o lume instabilă, reinventarea poate fi forțată, iar deconectarea poate însemna lipsă de informație, de protecție, de repere. Există și o dimensiune morală a călătoriei de azi. A merge într-o destinație tensionată politic sau militar ridică întrebări: ignorăm realitatea pentru plăcerea noastră? Consumăm exotismul în timp ce alții trăiesc insecuritatea zilnic?

Turismul, altădată expresia deschiderii globale, poate deveni o formă de orbire selectivă. Și totuși, oamenii continuă să plece. De ce?