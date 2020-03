Accidentul s-a petrecut la stâna unde Moș Ștefan, se ocupa liniștit de oile sale. Nu îl durea nimic și era mai ”viu” ca niciodată. La stâna unde lucra, moșul a fost implicat într-un accident stupid cu un tractor care a manevrat cu spatele și a dat peste el.

Vestea a fost dată de preotul Dimitrie Ivașco de la Schitul Straja. „Am aflat aseară, de la Ctitorul Schitului Straja, o veste tristă, nea Ștefan a murit, a trecut din lumea aceasta. Nu pentru că era bătrân, deși avea 102 ani, nici pentru că era bolnav, în această perioadă a îmbolnăvirilor de tot felul, ci dintr-un accident stupid. Am înțeles că un tractor de la stână, undeva prin jud. Arad, unde în ultimul timp îl ajuta pe fiul dânsului la oi, a dat cu spatele peste dumnealui fără să îl observe. Acolo i-a fost scris să moară. Toți murim în lumea asta, mai devreme sau mai târziu, dintr-un motiv sau altul, toți după cum ne este rânduit de Bunul Dumnezeu, Creatorul nostru minunat. Totul este sub Pronia Lui Cerească. Să fim oameni buni, ca nea Ștefan, să fim oameni curajoși și credincioși ca nea Ștefan. Veșnica să-i fie pomenirea! L-am spovedit și împărtășit cândva pe nea Ștefan la Schitul Straja. Om bun. Pâinea lui Dumnezeu. O să ne fie tare dor de el. Mai era născut și pe 26 octombrie, de Sf. M. Mc. Dimitrie. Am să-l pomenesc toată viața la Proscomidie. Bunul Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!”, a spus călugărul.

Ștefan Gros s-a născut în anul 1917, într-o localitate de munte din județul Alba, fiind cel mai bătrân cioban din România. Moșul a ajuns celebru în toată România după ce a apărut într-o reclamă la un mare lanț de magazine alimentare, alături de vedeta de la Pro TV, Cabral Ibacka

Presa din Hunedoara scrie că bătrânul s-a angajat la o stână, cu acte în regulă, în anul 2008, când avea 90 de ani. S-a pensionat la 100 de ani și s-a retras la stâna fiului său, din județul Arad, unde a avut loc și accidentul teribil. „Nu mă doare nimic. Mănânc orice, dorm toată noaptea. Mai beau, din când în când, și câte un pahar de vin. La etatea mea, eu zic că îi bine. Picioarele nu mă dor, doar pasul s-o mai înmuiat”, povestea Moş Ştefan.

Te-ar putea interesa și: