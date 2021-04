Mihael Buzărnescu va intra mâine pe teren, în cel de-al doilea meci al duelului cu Italia. Experimentata tenismenă în vârstă de 32 de ani își va măsura forțele cu racheta numărul unu a „Squadrei Azzurra”, Martina Trevisan, jucătoare situată, în prezent, pe poziția a 99-a în ierarhia WTA. În prima partidă a zilei, ce va debuta de la ora 15:30, Irina Bara o va întâlni pe Elisabeta Cocciaretto, o tânără speranță a tenisului italian.

Buzărnescu e încântată de numirea Monicăi Niculescu în postura de căpitan al echipei de FED Cup a României și e ferm convinsă că aceasta are capacitatea de a le conduce pe tricolore spre victorie.

„Mă bucur foarte mult că Monica este alături de noi și din această calitate. Am primit mail cu anunțul și am citit de patru – cinci ori pentru a fi sigură și, până la urmă, am sunat-o și mi-a confirmat. Am fost foarte încântată. Ea este foarte experimentată ca jucătoare și sunt sigură că ne va sfătui cel mai bine pentru a evolua foarte bine” a afirmat, cu multă siguranță în glas, Buzărnescu.

Buzărnescu, gata de luptă

Chiar dacă nu traversează cea mai bună perioadă a sa în circuitul feminin, ajungând până pe locul 137, sportiva de 1,75 metri anunță că se simte pregătită pentru a evolua în disputa găzduită de „Sala Polivalentă” din Cluj – Napoca.

„Nu a fost ușor pentru mine să schimb continentul, fusul orar, dar e deja o obișnuință. Mă bucur că am ajuns, că am reușit să mă antrenez, să mă odihnesc și să fiu pregătită pentru meciul de mâine” a explicat, cu zâmbetul pe buze, Buzărnescu.

S-a acomodat cu suprafața rapidă de la Cluj

La ultimul său turneu, Buzărnescu a evoluat pe zgura de la Bogota, însă aceasta dă asigurări că s-a acomodat deja cu suprafața rapidă de la Cluj și nu va avea probleme în a-și pune în practică stilul său ofensiv de joc.

„Mă simt bine și m-am acomodat foarte repede cu suprafața. Sunt ok, sunt gata pentru meciul de mâine și voi da tot ce pot până la ultima minge” a conchis jucătoarea de 32 de ani.