Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România

„Cum a sunat comunismul în România? Ca o partitură stranie, plină de lumini și umbre. Un refren absurd de lozinci, frică, foame și întuneric. Astăzi, în premieră, istoricul Florian Banu este în studioul nostru pentru lansarea noii sale cărți: Lumini și umbre în istoria comunismului românesc (1948–1989). De-a Bughi Mambo Rag… Alături de el, Dan Andronic îi va pune întrebările dificile, pentru a descoperi cum viața de zi cu zi era un amestec de propagandă și improvizație, de teroare și umor amar.

Un trecut care pare de neînțeles, dar pe care îl putem asculta din nou, pe ritmul lui fals, strident și tragicomic. De-a Bughi Mambo Rag – povestea unei epoci care ne-a marcat pe toți."