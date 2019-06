Tăieri de salarii și restructurări masive! Se anunță vremuri grele pentru bugetari

În ultimii ani, bugetarii au fost privilegiații și răsfățații sistemului. Au primit salarii mărite, au primit vouchere de vacanță, au primit zile libere și multe alte beneficii. Politicienii și-au „plătit datoriile” cu slujbe la stat pentru prieteni, sponsori și alții. Există și funcționari publici care și-au câștigat postul cinstit, care își fac meseria cu pasiune, însă bugetarii au ajuns o categorie blamată din cauza unora care au primit postul ca pe o răsplată și se comportă cu dispreț și sfidător. Se anunță, din trei părți, vremuri grele pentru bugetari. Noul consilier al premierului Viorica Dăncilă, Remus Borza, vorbește despre necesitatea unor măsuri drastice în sectorul bugetar, pe care PSD trebuie să le ia, chiar dacă sunt nepopulare. Consilierul președintelui Klaus Iohannis, Cosmin Marinescu, vorbește și el despre sistemul bugetar care sufocă economia. Iar PNL, când ajunge la guvernare, promite restructurări și reducerea schemei în sistemul bugetar. PSD, prin miniștri de resort, susține în continuare că statul are bani, că sistemul este sustenabil și că nu există niciun fel de pericol, dimpotrivă vor mai fi creșteri de salarii.





Deputatul Remus Borza este consilier onorofic pe probleme economice al premierului Viorica Dăncilă. El a făcut, pentru Evenimentul zilei, declarații despre măsurile pe care le va pune pe masa Guvernului.

Prea multe instituții hipergonflabile

Trebuie redus numărul de ministere, trebuie redus numărul de instituții. Este o enormă birocrație, o enormă cheltuială de bani, bani care trebuie să meargă în autostrăzi și școli. Mediul de afaceri are nevoie de un milion de oameni, în vreme ce, în instituțiile de stat, sunt sute de mii de oameni care stau degeabă pe bani mulți, susține Borza.

„Este nevoie de un plan de restructurare sever. În administrație. Este nevoie de un dialog cu totul onest cu mediul privat. Pentru că PIB-ul s-a dublat, în ultimii șapte ani. Dar nu și bugetul. 16 miliarde de euro evaziune este enorm și apoi înjurăm că noi nu avem autostrăzi. Așa că toată lumea trebuie să plătească taxe”.

Parlamentarul a subliniat că s-a alăturat Executivului și pentru a „optimiza mai multe instituții care sunt hipergonflabile și hiper-remunerate”, precum și pentru încurajarea investițiilor. „Eu pentru asta m-am alăturat acestui efort al Executivului și al partidului aflat la guvernare. Tocmai încerc să optimizez: sunt prea multe instituții hipergonflabile, hiper-remunerate, ar trebui și aici remunerarea să țină cont de eficiență și de competență, ar trebui să mai reducem costurile în sectorul public și să încurajăm mai mult și să finanțăm investițiile. Investițiile sunt cele care dau sustenabilitate creșterii economice. De asemenea, Guvernul trebuie să manifeste deschidere spre dialog și conlucrare cu toate mediile economice - cu mediul bancar, cu mediul antreprenorial, trebuie să susțină capitalul românesc, clasa antreprenorială românească, să fie partener al tuturor. Nu avem dușmani, nu avem inamici, cu toții trebuie să conlucrăm spre binele comun”, a punctat Borza.

România, campioană la evaziune fiscală

El a arătat că PSD și Guvernul nu sunt inamicii multinaționalelor, dar a precizat că toate firmele trebuie să își plătească impozitele către stat, argumentând că marea amenințare la adresa securității naționale a țării este evaziunea fiscală.

„Nu suntem inamicii multinaționalelor, am manifestat deschidere, România este o țară prietenoasă, care a pus la dispoziție resurse umane, materiale. (...) Asta trebuie să înțeleagă și ei, în general toate firmele, că trebuie să își plătească și dările către stat, pentru că din impozitele noastre se finanțează marile sisteme publice. Când o să ne obișnuim să ne plătim dările către stat, atunci vom avea și drumuri, și autostrăzi, și școli, și spitale moderne. România este campioană, indiscutabil, la evaziune fiscală - 16 miliarde de euro anual -, asta înseamnă vreo 15 autostrăzi, ca să dau un exemplu Pitești - Sibiu, pe unde merge în fiecare săptămână președintele țării, sau 13 autostrăzi pierde România în fiecare an. Asta este marea amenințare la adresa securității economice a României - evaziunea fiscală. Și aici evident că trebuie să intervin. Trebuie să reformăm și să informatizăm o instituție încă anacronică și ineficientă - ANAF, chiar dacă e într-un progres remarcabil în ceea ce privește gradul de colectare, dar cu tot acest efort suntem pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește ponderea veniturilor bugetare în PIB.

România are resurse uriașe

„Apoi, cu agricultura. Am avut combinate de porci. De exemplu, Comtim, cel mai mare din Europa. L-am distrus, importăm carne din Ungaria. Aveam 9 milioane de hectare de teren arabil. A fost distrus sistemul de irigații, abia acum, de când e Daea ministru se construiesc noi sisteme. Toate aceste sectoare ar putea produce, doar că trebuie să muncim. Nu putem fi toți avocați, directori și bugetari. Meseriile pun lucrurile în mișcare, România are bani, dar are nevoie de un moment T zero. Nu trebuie să dăm după nevoi, ci după posibilități. Și să dăm alor noștri. 80% din ajutoarele de stat s-au dat la multinaționale, statul nu a investit nimic în clasa antreprenorială românească. Dacă facem toate astea, și putem face, România are resurse uriașe, vom avea nevoie de muncitori și trebuie să deschidem granițele pentru muncitorii din țările non UE. Trebuie să vină până la 200 de mii de asiatici pentru că ar fi un milion de locuri de muncă”, a explicat consilierul premierului.

Toată lumea vrea drumuri, nimeni nu le face

România, țara care asigură președinția Consiliului UE, o națiune în sec XXI, are 10.000 km drumuri de pământ, ca pe vremea lui Ștefan cel Mare. Are și 750 km de autostrada construiți prost si scump. În 1993 România și China aveau câte 200 km de autostradă. Azi, noi avem mai puțin de 800 km iar China peste 91.000 km, surclasând SUA care are 87.000 km. Doar că americanii construiesc autostrăzi de 100 de ani, în timp ce chinezii s-au apucat odata cu noi, în anii 90.

Dacă vrem să atenuăm disparitățile de dezvoltare economică dintre regiunile țării,trebuie sa investim in infrastructura de transport. Trebuie să înțelegem că autostrăzile înseamnă un transport mai ieftin și mai rapid al mărfurilor și persoanelor, înseamnă comerț modern, turism, civilizație, siguranță. Și mai înseamnă viață. România este campioană europeană la mortalitate provocata de accidentele rutiere. Statisticile din anii ’90 încoace arată că în jur de 1800 de persoane mor anual în accidente de circulație, cauza principala fiind drumurile proaste, susține Remus Borza.

