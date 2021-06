16 iunie

Brigada internațională a Mossadului. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 16 iunie s-au născut Adam Smith, Stan Laurel, Erich Segal, Nelson Doubleday, A.E. Baconsky, Nae Ionescu, Cornel Penu, Ştefan Agopian.

Pe 16 iunie este în calendarul creştin-ortodox Sfântul Tihon. S-a remarcat pentru că a demolat opere de arhitectură şi artă antică: „stricând, dărămând multe capişte idoleşti” (Mineiele, X, pagina 161). Este un Sfânt la care nu m-aș ruga niciodată. „Iartă-l Doamne, că nu ştia ce face!”. Sau ştia?

Astăzi nu mai avem aproape nicio urmă despre agatârşi şi daci, pentru că, după cum au făcut legământ cu Roma, diaconii, preoţii şi episcopii greco-catolici au distrus metodic, ardeleneşte, timp de sute de ani, orice dovadă materială, relicvă arheologică, document, ruine care nu susţineau teoria purităţii latine a poporului român. Este teoria mult lăudatei Şcoli Ardelene, până mai ieri susţinută şi în Regat. Nu am spus-o eu, ci marele istoric Nicolae Iorga!

De altfel acum, în prezentul istoric, suntem martori la distrugerea sistematică de către islamişti a relicvelor şi a siturilor arhitectonice preislamice. Din aceleaşi motive ca şi ardelenii noştri, acum sute de ani. În viziunea lor strâmbă, religioasă, ruinele istorice sunt diavoleşti, statuile perfecte ale antichităţii, sunt idoli! Ca și iconoclaștii imbecili din State, care distrug simboluri și statui, distrug istoria, de fapt. De ce dracii zugrăviți pe bisericile noastre sunt negri? Bună întrebare! Poate că răspunsul îl dă fostul ambasador al Vaticanului în State, cel cu ”copiii luminii” și ”copiii întunericului”.

Studiile secrete ale profesorului meu şi aici îl numesc pe Mircea Eliade erau îndreptate spre a găsi răspunsul la o singură întrebare: De ce, religia?

Dar doresc să vă povestesc despre un alt profesor. Pe care nu l-am cunoscut direct, ci doar prin opera lui. Astăzi îl pomenim la 131 de ani de la naștere. Îl consider pe Nae Ionescu drept unul, dacă nu cel mai important filosof din România. Cu o statură deosebită, gigantică, de profesor, politician și jurnalist, Nae Ionescu a fost Steaua Polară a multor generații de români. Ca și în cazul mareșalului Antonescu, trebuie făcut ceva cu articolul despre Nae Ionescu din Wikipedia. Atâta imbecilitate activistă și politizare partizană în satanizarea personalităților respective nu am văzut niciodată, nici măcar la comuniști, sau naziști. Oricum, Wikipedia este o mare rușine, eu aș desfința-o, sper să moară repede, din lipsă de fonduri.

Pe 16 iunie, în anul 1990, acum exact 31 de ani, m-am dus cu studenții mei de la ASE, le predam relații și comerț internațional, ca să-l pomenim pe Nae Ionescu, la mormântul lui de la Bellu, la 100 de ani de la naștere. Cu flori, bineînțeles. Când am ieșit din metrou, ne-au oprit niște vigilenți, minerii abia plecaseră, poate că unii mai rămăseseră. Eram cu mai mult de cincizeci de studente și studenți, fetele aveau flori, băieții lumânări. Oamenii aceia ne-au întrebat, bănuitori, unde mergem. Le-am răspuns că la mormântul unui profesor universitar de filosofie, Nae Ionescu. Cetățenii aceia s-au destins, au zâmbit, în România filosofia, pe atunci, putea fi doar comunistă, marxistă, așa că șeful lor a spus: ”Lăsați-i să treacă, sunt de ai noștri, merg cu flori la profesorul lor de filosofie!” Nimeni nu a mințit, fiecare a spus adevărul pe care îl știa și îl înțelegea. Din punctul fiecăruia de vedere!

Iată, în continuare, un alt punct de vedere. Despre Mossad.

Într-un articol din ”Haaretz” de ieri, 15 iunie, semnat de Yossi Melman, se spune că într-un interviu la cunoscuta emisiune tv „Uvda” de săptămâna trecută, fostul șef al Mossadului, Yossi Cohen, a spus că operațiunile Israelului în Iran au fost efectuate de o „echipă a Mossadului” ai cărei operatori vorbesc „limbi străine”. Din întrebările și răspunsurile din acest interviu revelator, precum și din limbajul corporal al lui Cohen și zâmbetele satisfăcute de sine, a fost ușor să concluzionăm că „echipa” care a participat la operația îndrăzneață de a fura arhiva nucleară militară iraniană la 31 ianuarie 2018, era compusă din străini, adică nu erau evrei.

”Institutul de informații și operațiuni speciale”, adică Mossad, folosește cetățeni străini pentru operațiunile sale din Iran și din alte părți ale lumii. Nimic nou, ziarele israeliene și internaționale au raportat acest lucru, în trecut. Putem presupune că acești oameni sunt bine plătiți. Purtătorii de cuvânt iranieni îi numesc „mercenari”. Dar când șeful Mossad, însuși, dezvăluie acest lucru, acest lucru devine certitudine.

Comunitatea de informații din Israel a fost întotdeauna asistată de străini. Unii erau evrei și făceau acest lucru fie în mod voluntar, fie în schimbul unor servicii. Alții aveau motive ideologice, cum ar fi identificarea cu statul Israel și religia sa. Alții erau neevrei de diferite religii și naționalități, care erau recrutați pentru a aduna informații sau acorda ajutor logistic, închirierea de case sigure, vehicule, participarea la supraveghere, observări sau trimiterea curierilor pentru a transfera fonduri, sau echipamente.

Fiecare serviciu de informații folosește o varietate de oameni și instrumente operaționale. Mossad și Forțele Speciale de Informații Militare s-au bazat pe agenți străini datorită disponibilității lor, inclusiv pentru operațiuni deosebit de periculoase peste graniță. Acest lucru s-a întâmplat în Iran, Liban, Siria sau Irak, dar și în alte părți ale lumii.

Mossad a acordat întotdeauna prioritate operațiunilor „albastru și alb”, și anume conduse de cetățeni israelieni, cu siguranță când vine vorba de operațiuni sensibile, precum asasinate și sabotaj. Acest lucru provine din mândria națională, dar în primul rând pentru că, în astfel de situații periculoase și sensibile, israelienii sunt mai de încredere decât străinii, ale căror motive sunt în principal financiare, sau personale, cum ar fi răzbunarea. Mai mult, combatanții israelieni din unitățile din prima linie, cum ar fi unitatea Kidon, asasinii Mossad, au un background militar adecvat și un sentiment de mândrie națională. Știu că își riscă viața pentru țara în care trăiesc ei și familiile lor. Pregătirea și experiența lor din misiuni sunt repetative și acumulative. Acești militari pot fi utilizați în mod repetat, limitând astfel cât de mulți oameni sunt la curent cu informațiile sensibile și astfel se păstrează mai bine secretul.

În același timp, în ultimul deceniu și jumătate, Mossad a suferit schimbări drastice. Acoperirea sa este acum globală. Nevoile s-au schimbat. Operațiile au trecut de la tactică și intervenție chirurgicală la manipularea strategică. Nu se pot folosi doar israeliții cu cetățenie dublă sau triplă. Pașapoartele biometrice sunt greu de falsificat. Este nevoie, deci, să se recruteze echipe fără legătură directă cu Israelul, să le antreneze, să le echipeze și să le trimită în misiune. Acesta nu a fost un pas ușor de făcut. Discuțiile dintre înalții oficiali din Mossad au evidențiat frustrarea lor, pentru că le lipsea capacitatea independentă și astfel sunt obligați să apeleze la străini.

Într-un stil plin de cult al personalității, în care aproape fiecare al doilea cuvânt este „eu”, Cohen a descris la tv furtul arhivei nucleare iraniene, ca dincolo de imaginația cea mai debordantă, de la Hollywood și a menționat, printre altele, filmul „The Ocean’s Eleven”. Bine, suntem familiarizați cu acea analogie. Dar, și iată marea diferență, dezvăluirile lui Cohen despre operațiunea în sine pot ajuta pe cei care doresc să adune detalii despre metodele operaționale ale Mossad. Metodele folosite de străini sunt similare cu cele folosite de agenții israelieni din Mossad? Din ce națiuni provin străinii? Cine aparține „brigăzii internaționale” a Mossadului? Cum sunt recrutați? Ce profil personal și psihologic au agenții străini? Unde s-a întâmplat? Cum au fost instruiți și unde? Cu cât sunt plătiți?

Cu tot respectul pentru unitățile de contraspionaj ale Iranului, ele încă mai bâjbâie în întuneric când vine vorba de aceste întrebări. Și aici vine șeful Mossad și le oferă sugestii la televizor care ar putea completa puzzle-ul. Astfel de operațiuni au fost efectuate chiar înainte de vremea lui Yossi Cohen, dar sub șefii anteriori ai Mossad, amănuntele au fost păstrate în secret. Ultimul lucru pe care îl face un serviciu de informații este să dezvăluie cine a efectuat operațiunea, chiar dacă recunoaște că el a făcut-o. Cohen a înfipt un cuțit în balonul albastru și alb al Mossadului și l-a dezumflat public. În aroganța sa caracteristică, este mândru de asta.

Dezvăluirile lui Cohen despre implicarea străină au fost făcute fără niciun motiv aparent. Ele sunt destinate unui singur scop: auto-slăvire. Faptul că operațiunea de sustragere a arhivei nucleare a fost efectuată de străini a fost un secret care nu ar fi trebuit niciodată dezvăluit. Există o diferență între când informațiile provin dintr-o publicație străină sau chiar de la un jurnalist israelian și când se spune ceva, direct din gura șefului Mossadului.

Cohen a răspuns în mod deliberat și complet întrebărilor Ilanei Dayan. Gazda „Uvda” (care a vorbit cu el pe parcursul unui an întreg, în timp ce era încă în funcție) le-a explicat telespectatorilor cum străinii au fugit din Iran cu documente de aproximativ o jumătate de tonă. Ea știa, de asemenea, că misiunea de a scoate ”marfa” și ”actorii” din Iran a inclus mai multe camioane cu plăcuțe de înmatriculare identice, pentru a-i induce în eroare pe iranieni. Nu ne putem întreba de ce ofițerul șef de securitate al Mossad a autorizat Cohen să publice astfel de detalii. Este adevărat că OSC se află sub comanda sa, dar există precedente. Au existat ofițeri de securitate care au știut să se descurce, să se certe cu șefii de divizie și chiar cu capul Mossad însuși și să-i convingă că anumite revelații ar putea dăuna organizației.

Conduita cenzorului militar cu privire la interviul lui Cohen este, de asemenea, foarte ciudată. Pot atesta sute de cazuri în care cenzorii au insistat să interzică informații mai puțin sensibile și mai puțin importante decât secretele dezvăluite de fostul șef al Mossad. Cenzorul a funcționat întotdeauna pe baza principiului ”de a nu risca”. Dacă există vreo îngrijorare, una singură, o bănuială, că informațiile ar putea compromite securitatea statului, acestea nu ar trebui publicate. De mai multe ori am obiectat, am susținut argumente cu cenzorii și am făcut apel la deciziile lor, dar, în cele din urmă, am strâns din dinți și le-am acceptat verdictul. Nu pot decât să ghicesc cum ar fi răspuns biroul cenzorului dacă aș fi scris lucrurile spuse de Cohen sau dacă aș fi îndrăznit să public detalii similare dintr-una dintre cele mai secrete operațiuni ale Mossadului, spune ziaristul Yossi Melman, probabil unul ”acoperit”.

De altfel, este important să menționăm că documentele arhivei nucleare, pentru toată semnificația și contribuția lor la expunerea operațiunilor Iranului, precum și lovitura morală și psihologică a operațiunii asupra Iranului, sunt în mare parte documente vechi de acum 20 de ani. Ultimul document semnificativ din acesta este din 2003, cu 15 ani înainte de operațiune. Mai mult, semnificația majorității documentelor constă în faptul că acestea întăresc informații secrete care au fost adunate în secret de ani de zile, cu mult înainte de operațiune, de către Mossad și alte agenții de informații care au colaborat cu Institutul.

În aprilie 2018, fostul prim-ministru Benjamin Netanyahu a anunțat furtul arhivei într-o conferință de presă festivă. La acea vreme, el și Cohen au evidențiat operațiunea în sine, dar au păstrat relativ tăcere cu priviremodul de operare, la semnificația și descoperirile ei. Acest accent a fost destinat să-l convingă pe președintele american de atunci, Donald Trump, să se retragă din acordul nuclear. Statele Unite au făcut acest lucru și au impus sancțiuni unilaterale asupra Teheranului. A fost o mișcare greșită care a permis Teheranului să continuie programul nuclear. Astăzi, Iranul îmbogățește uraniul cu o puritate de 62% și este mai aproape ca niciodată de a putea asambla armele nucleare, cu siguranță în raport cu momentul semnării acordului de la Viena în iulie 2015. Chiar dacă Cohen a negat vehement acest lucru în interviu, adevărul este evident. Netanyahu și Cohen au provocat un eșec strategic de proporții.

Părerea lui Yossi Melman, de la ”Haaretz”. Dar se poate să fie ”invers pe invers”, Cohen nu a dorit să expună agenții israeliți din Iran, a spus că au fost ”niște străini”. Întotdeauna, în informații, în spionaj, nimic nu este ceea ce pare a fi! Eu aștept rezultatele întâlnirii Biden-Putin din Elveția. S-au luat măsuri excepționale, cine este interesat le poate găsi aici https://translate.google.ro/translate?hl=ro&sl=fr&tl=ro&u=https%3A%2F%2Flabs.letemps.ch%2Finteractive%2F2021%2Fsommet-biden-putin%2F&anno=2&prev=search.

S-ar putea să fie pace și prietenie, dacă Biden o să-și amintească ce a vorbit cu Vladimir Vladimirovici. Rușii sunt în plin proces de modernizare a armatei și a armamentului, proces estimat la cel puțin un deceniu și nu au chef de o înfruntare majoră, cel puțin, nu în prezent. Apoi rușii și americanii s-au înțeles întotdeauna când a fost vorba de împărțit lumea. Mai țineți minte șervețelul de hârtie de la Ialta? Bun, a fost scris de Churchill, dar era și Roosevelt pe acolo. Gurile rele spun că el dicta procentele, cu aprobarea lui tătuca Stalin și Churchill le scria, ca să nu se uite. V-am spus, s-au înțeles întotdeauna.

După cum întotdeauna rămâne speranța, șansa de mâine, pentru că este o altă zi!

HOROSCOP 16 iunie 2021

BERBEC Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerul de viaţă. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Zâmbeşte şi nu da replica imediat! Încerci să devii mai realist, mai pragmatic. Un prag, pe care poţi să-l treci cu strălucire! Oferă circumstanţe atenuante. Iartă ca să fii şi tu iertat. Ştii legea lui Ohm: „fii om cu mine, ca să fiu om cu tine!”

TAUR Utilizează orele de lumină pentru treburile importante. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Un mic amănunt, un zâmbet, o floare, o buburuză te poate amuza şi îţi redă speranţa! Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gandeşte-te cum sa le finalizezi. Nu incepe astazi proiecte sau afaceri noi. Evită discuţiile tranşante, pentru că pe orice subiect ar fi – astăzi nu eşti suficient de convingător!

GEMENI Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care vorbești astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic! O informaţie de ultimă oră te avantajează, dar verifică prin cei în care ai încredere. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv. Ai intrat într-o rutina care te protejează, dar nu te motivează – asta dacă jumătate de zi munceşti pentru alţii. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Trebuie să fii mai informat, găseşte alte surse decât cele pe care le ai acum.

RAC O zi excelentă pentru cumpărături, doar este miercuri, ziua lui Mercur, responsabilul cu comertul. Ai o mulțime de proiecte. Nu o să le faci tu pe toate, dar zodia are o mulţime de nativi! Fă sinteza ultimelor evenimente! Dacă ai unele probleme cu bancile, sau de natură financiar-bancară, nu ezita să insişti cât poţi. Tenacitatea ta poate va fi răsplătită. Posibile discuţii aprinse cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Stelele iti dau reusita daca esti suficient de logic. In general vorbind, mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili.

LEU Emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Te simţi depăşit şi copleşit de unele evenimente, de sentimentele tale. Nu te îneca într-un pahar cu apă! Profesional, treburile par să meargă mai bine. La fel si amorul. Dar astăzi nu prea eşti „rezonabil”. Adică ai idei preconcepute, dar nu eşti deloc nervos. Nu vrei să fii nervos şi frustrat ceea ce este foarte bine. La serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, astăzi trebuie să dai dovadă de mare abilitate. Sunt anumite „capcane” care te pândesc!

FECIOARĂ O zi care poate fi favorabilă în multe domenii. Ocupă-te de programul obişnuit, cotidian, poate du-te la o terasă, pe seară şi stelele spun ca totul o sa fie normal! Conjunctura arată că ai şi noroc, deci, poate fi ziua pentru trecerea cu succes a unui obstacol, prag, examen. Pentru că, şiret şi bine informat de stele, tu ceri sprijinul celor din jurul tău. Încearcă să pari entuziast de toate noutăţile pe care ţi le comunică surâzători colegii şi/sau rudele. Dacă ei sunt mulţumiţi, trebuie să te bucuri şi tu – lasă inerţia şi prudenţa semnului de pământ, în care te-ai născut, pentru altădată!

BALANŢĂ Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte orice altceva. Lucrul bine făcut aduce preţuirea celor din jur! Sunt favorizate domeniile vieţii în comun, lucrurile pe care le împarţi cu dragoste şi plăcere cu cei dragi. Dupa cum spune inteleptul, la un prieten trebuie sa gasesti aprobarea faptelor tale, dar si un sfat bun. Cooperarea cu noii tai parteneri sau colegi incepe să-şi arate dividendele. O veste care te interesează, probabil pe seara – încă nu poţi să-ţi dai seama cât de importantă este.

SCORPION Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Nu imediat, dar după cum ştii morile zeilor macină încet… dar infinit de fin! Profită de favorurile stelelor şi comunică cu cei din jurul tău. S-ar putea să ai surprize plăcute. Perioada îţi este favorabilă, acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine depănând amintiri frumoase. Si aşa poate să-ţi vină o idee noua, sau să-ti aminteşti de o relatie folositoare. In definitiv pentru ce ai amintiri, dacă nu le foloseşti! Evită să mănânci in oraş, pregateşte-ţi ceva de acasa, poate nişte fructe şi totul o sa fie bine!

SĂGETĂTOR Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a te impune se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. Este bine să te bucuri mai mult de ce ai acum, în prezent şi să laşi deoparte, măcar astăzi, planurile măreţe de viitor. Nu din cauza “crizei sanitare” la care suntem instigaţi şi condamnaţi, ci din considerente practice şi familiale. Configuraţia cosmică te avertizeaza să te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sănătatea. Se apropie nişte termene sau examene şi ai chef de orice numai de asta, nu! Concentreaza-te acum, este nevoie de acest lucru!

CAPRICORN Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor apropiaţi, sau partenerilor de viaţă. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce dividente plăcute în viitor. Dimineaţa nu exagera, evită excesele, de orice fel, sau în orice domeniu. Fii atent, prudent, evită “locurile înguste”, domenii sau subiecte în afara expertizei tale, fii echilibrat! Totul apare destul de neclar şi confuz. Doreşti mai multa claritate şi lumină. Timpul rezolva totul… Puţintică răbdare, vorba lui Caragiale! Nu trebuie să schimbi nimic din programul pe care l-ai stabilit – chiar dacă informaţiile pe care le primeşti sunt contradictorii.

VĂRSĂTOR Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu trişa sentimental. Aşa trezeşti interesul şi nu eşti uitat uşor, originalitatea atrage atenţia. Ai dori să acționezi, să explodezi, să iei atitudine, să spui adevărul, dar te uiţi în jurul tău. Eşti singur! Lumea lasă capul în jos. Fă-ţi aliaţi de idei puternici şi aşteaptă momentul. Astăzi conjunctura astrală îţi ofera prilejul sa inchei unele lucrari sau situatii mai vechi si sa lamuresti unele aspecte ale sentimentelor tale. Este momentul să-ţi faci prieteni din anturaj, pentru ca s-ar putea sa ai nevoie in curand de sprijinul si ajutorul lor competent.

PEŞTI Poate fi o zi neaşteptat de plăcută, în care toată lumea te intreabă ce faci şi găseşte că arăţi bine. Pană seara chiar că te simţi excelent! Tot ceea ce începi poate aduce rezultate bune. Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul colegilor şi a prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali. Iartă, astăzi te simţi excelent, dar nu uita şi nu trebuie să faci mereu aceiaşi greşeală: cea cu încrederea nelimitată în oameni, în partea lor bună şi creştină!