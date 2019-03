Brexitul sabotat: Voința britanicilor, călcată în picioare de politicieni

Britanicii au votat în iunie 2016 pentru ieșirea din UE. Un vot care a deranjat politicienii și companiile. Un uriaș sabotaj a fost pus în mișcare.





Brexitul nu va mai avea loc la data programată de 29 martie, în ciuda asigurărilor repetate date de Theresei May. Un rezultat previzibil, după ce Parlamentul britanic a respins marți acordul premierului britanic de ieșire din UE și miercuri ideea ieșirii fără acord. Joi seara, parlamentarii au adoptat amânarea datei Brexitului, cu 412 voturi la 202. Votul nu este executoriu pentru guvern, dar are o greutate politică importantă.

Întrebarea cheie care se pune acum este: pentru cât timp va fi amânat Brexitul? Ba chiar: va mai avea vreodată loc Brexitul?

Theresa May, deși foarte slăbită politic, nu are de gând să cedeze și speră ca până la urmă acordul ei cu UE să fie votat de Parlamentul de la Londra, care l-a respins până acum de două ori. Ea speră astfel ca joia viitoare să vină cu acordul aprobat la summit-ul UE și să ceară o prelungire „tehnică”, „limitată”, până la 30 iunie maximum, un răgaz necesar Marii Britanii pentru a adopta legislația necesară.

Dacă însă May nu va reuși să-și treacă nici acum acordul, liderii europeni vor cere o justificare solidă pentru amânare. Să notăm, de asemenea, că amânarea trebuie să fie aprobată în unanimitate de liderii europeni.

Theresa May va folosi această pretenție de justificare a amânării, formulată de liderii europeni pentru a face presiuni asupra parlamentarilor britanici rebeli din partidul propriu și a-i determina până la urmă să voteze acordul. Rebelii reproșează că acordul va menține o dependență prea mare de UE, după Brexit. Or, May speră că între două rele, rebelii vor opta pentru cel mai mic: acordul ei.

O amânare mai mare a datei Brexitului ar face necesară organizarea de către Marea Britanie a alegerilor europarlamentare în luna mai, odată cu celelalte țări membre UE, dar fiind că tehnic Regatul Unit ar continua să facă parte din Uniune.

În acest caz, este destul de previzibil că Brexitul va fi amânat sine die.

Acest șantaj îi înfurie pe parlamentarii conservatori duri, care vor un Brexit rapid și definitiv. Sunt destul voci în partid care îi cer demisia Theresei May.

În schimb, proeuropenii simt cum vântul le bate din pupa: „Ar trebui să le sugerăm europenilor o amânare lungă și bună. Să revenim la linia de plecare și să elaborăm, luându-ne timpul necesar, viitoarea relație” cu UE, a spus Ken Clarke, decanul Camerei, fost ministru al lui Margaret Thatcher.

Partizanii organizării unui al doilea referendum au primit totuși un duș rece joi seara, după ce amenamentul lor a fost respins de Parlament cu o majoritate zdrobitoare. Nici măcar laburiștii nu au susținut ideea, în ciuda declarațiilor anterioare.

Totuși, ideea nu este nici pe departe definitiv abandonată. Așa cum declara un deputat de la noul grup parlamentar „People's Vote”, „nu era momentul acum”. Cu atât mai mult cu cât nici acest vot nu era unul executoriu. O amânare lungă a Brexitului (unii propun doi ani) ar da din nou apă la moară partizanilor unui al doilea referendum.

De partea cealaltă, liderii UE își freacă palmele de bucurie, în ciuda îngrijorării pe care o afișează de fațadă. Ei asistă cum proiectul Brexitului se scufundă, după ce au făcut tot posibilul, în ultimii doi ani de negocieri, să pună piedici peste piedici. Donald Tusk se pronunța joi, înaintea votului din Parlamentul britanic, pentru „o lungă extindere” a calității de membru UE pentru Marea Britanie, care să le dea britanicilor răgazul să „regândească strategia de Brexit”.

Gigi Becali a SPART 50 de milioane de euro dupa ce a iesit din PUSCARIE. Tocmai acum s-a aflat pe ce s-au dus BANII!

Pagina 1 din 1