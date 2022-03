Breaking News! Rușii au început bombardamentele de pe mare. Primele ținte: Mariupol și Odesa. SUA vorbesc despre o activitate navală „sporită”

UPDATE: Statele Unite au observat „o activitate navală sporită” în nordul Mării Negre din partea forțelor rusești din zonă, a declarat un înalt oficial american din domeniul apărării, miercuri, potrivit CNN.

„De asemenea, am observat pe cont propriu bombardarea unor orașe, a unor localități din afara Odesa, în apropiere de Odesa”, a spus oficialul.

Bombardamentele nu au loc în Odesa, ci în apropiere de Odesa, a subliniat oficialul. Atacurile, cred Statele Unite, provin de la navele de război rusești din Marea Neagră, a adăugat oficialul.

Știre inițială: Rusia a început atacurile împotriva Ucrainei de pe mare. Dacă în ultimele zile s-au vehiculat informații referitoare la anumite „planuri” ale inamicilor de a acționa dinspre Marea Neagră, miercuri, acestea s-au materializat.

De altfel, primarul orașului sudic a vorbit chiar de la începutul lunii martie despre scenariul atacurilor lansate de navele de război. Gennadiy Trukhanov a susținut, atunci, că apărarea orașului Odesa a fost întărită din acest punct de vedere, în coordonare cu autoritățile militare ucrainene, și în special datorită apărării antiaeriene.

Gennadiy Trukhanov a explicat că plajele orașului au fost minate, ca măsură de protecție împotriva inamicilor. De asemenea, au fost amenajate adăposturi antiaeriene și au fost planificate rezerve de alimente în cazul unui asediu prelungit.

Prima țintă a forțelor armate ruse a fost coasta Odesa, unde navele de război au lansat mai multe atacuri. Consilierul ministrului de Interne de la Kiev, Anton Gerașcenko, a confirmat informațiile și a spus că „nu a existat nicio tentativă de debarcare a unui soldat”, într-o postare publicată pe Twitter.

Unele explozii au fost înregistrate ulterior în Zaporizhzhia, în sud-estul țării, unde se află cea mai mare centrală nucleară din Europa. Acest lucru a fost anunțat de secretarul consiliului municipal din Zaporizhzhia, Anatoliy Kurtev, explicând că reacția a avut loc în gară.

În altă ordine de idei, Mariupol a fost încercuit de forțele rusești, iar aproximativ 300.000 de persoane sunt blocate în oraș, fără apă curentă, electricitate sau gaz. Alimentele și proviziile medicale sunt limitate, iar Rusia nu a permis livrarea de ajutoare umanitare.

Tot în ziua de miercuri, un teatru din Mariupol, unde se adăposteau până la 1.200 de ucraineni civili a fost bombardat de forțele rusești. Oficialii de la Kiev au condamnat acțiunea, acuzând că Rusia știa în mod cert că lovește în oameni nevinovați. Numărul victimelor este încă necunoscut.

#Ukraine: The Russians dropped a super-powerful bomb on the #Mariupol Drama Theatre, which was located in the center of the city. Thousands of civilians hiding there. This is #TERRORISM #HAAG pic.twitter.com/EK79VnUqWM

— 🇺🇦 SeroKuz (@SeroKuzen) March 16, 2022