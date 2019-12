UPDATE 2 – „Este un dosar în lucru mai complex pe DRDP Timișoara. Mi s-a dat calitate de suspect pentru trafic de influență, că aș fi favorizat numirea în funcție a unui domn. Nu mai am o relație cu dânsul din 2016, chiar am fost certați, dar și că s-a angajat nașul meu la DRDP Timișoara pe funcția de inginer. E meseria dânsului de 30 de ani. Numirea directorului respectiv cred că s-a făcut în acest an. Cred că există un denunț pe integralitatea dosarului. Există o interceptare, mi s-a pomenit numele, nu știu exact. În cursul zilei de astăzi o să am acces la dosar” a spus Florin Tripa, deputat PSD, la Antena 3.

UPDATE – „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupție, săvârşite în perioada 2016-2019.

În cursul zilei de 09 decembrie 2019, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza județelor Timiș și Arad, din care două sunt sediile unor instituții publice, restul reprezentând sediul județean al unui partid politic și domiciliile unor persoane fizice.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Direcției Generale Anticorupție.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.”, se arată în comunicatul DNA.

ȘTIRE INIȚIALĂ – Procurori de la DNA împreună cu ofiţeri DGA au efectuat, luni dimineaţă, percheziţii la locuinţele a trei parlamentari de Arad, precum şi la sediul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timisoara.

Suspecţii sunt cercetaţi întrun amplu dosar de corupţie, luare şi dare de mită şi de trafic de influenţă.

Dosarul are legatură cu presupuse șpăgi care se dădeau la DRDP Timişoara pentru măsluirea greutăţii camioanelor de marfă care treceau în Ungaria.

„Habar nu am de ce m-au chemat. Mi-au venit la șase dimineața, acasă. Eram în drum spre aeroport. Am înțeles că și ceva percheziții la sediul PSD Arad. Au venit la 6 dimineața, mi-au speriat copilul, au spart ușa, la figurat. M-am prezentat aici. Declarăm ce e de declarat și vorbim după”, a declarat deputatul PSD Florin Tripa.

Potrivit anchetatorilor, cercetările au început în urmă cu 9 luni de zile, când procurorii DNA au aflat că pentru a trece cu vederea greutatea reala ca camionelor se plăteau spăgi între 50 si 100 de euro angajatilor DRDP Timisoara. De asemenea, se presupune că mai mulţi politicieni interveneau pentru ca anumite camioane să nu fie cântărite, iar banii ar fi fost folosiţi în interesul PSD Arad.

În această dimineaţă, anchetatorii l-au dus deja la Sediul DNA Timişoara pe deputatul de Arad Florin Tripa, pentru audieri

Anchetatorii au stabilit că procente din banii colectați plecau spre unii dintre șefii din DRDP Timișoara, direcție condusă de Cristian Ispravnic, care a fost susținut să ocupe această funcție de liderul PSD Arad, deputatul Dorel Căprar. Probele adunate au scos la iveală faptul că, practic, pesediștii arădeni au transformat DRDP în sucursală de partid, unde angajările s-au făcut pe criterii de partid și în funcție de șpăgile primite.

Ispravnic l-a promovat, la finalul lunii august, pe Mircea Andrei Lucaciu în funcţia de şef al Departamentului de Venituri, având rolul de coordonator al activităţii de cântărire şi verificare a autocamioanelor la punctele de trecere a frontierei din Arad, Timiş și Caraş-Severin. Asta deși Lucaciu a fost condamnat, în 2013, la zece luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic cu migranți când lucra în vama Nădlac 2. Un alt condamnat care a fost angajat de Ispravnic este Vasile Alin Băeţan, care a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare după ce în 2006 a cerut șpagă 1.500 lei de la un camionagiu. Un alt pesedist care s-a ales cu o funcție a fost Mirel Pașcu, fostul primar PSD din Bocșa, care a ajuns să fie șeful departamentului juridic al DRPD Timișoara. Vă reamintim că Pașcu a fost percheziționat și audiat ca suspect de DIICOT în dosarul de la Caraș-Severin

Ancheta DNA îl vizează și pe senatorul PSD de Caraș-Severin Ioan Chisăliță, potrivit opiniatimisoarei.ro

