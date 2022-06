Breaking News. Aviz pozitiv pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană

Șefa Comisiei a mai spus că Ucraina îndeplinește 80% dintre criteriile stabilite de Comisia de la Veneția în domeniul drepturilor.

„În privința statului de drept, Ucraina a progresat. A creat instituțiile necesare. Acum trebuie să se concetreze pentru grăbirea selecției judecătorilor de la Curtea Constituțională și Înalta Curte.

În privința corupției a făcut pași mari, a creat instituții anticorupție. Acum trebuie să numească un nou șef al acestora. Instituțiile există, ele trebuie să devină operaționale“, a spus Von der Leyen.

„În privința oligarhilor, Ucraina a adoptat o lege puternică. Vrem să vedem implementarea ei. Ucraina îndeplinește 80% din condițiilor legate de drepturile omului. Mai trebuie să adopte Legea privind minoritățile naționale. Știu că nu toate lucruruie nu pot fi îndeplinite cât timp este război”, a adăugat șefa Comisiei.

Decizie istorică

Decizia de vineri a Comisiei Europene este una istorică. „Avem un mesaj clar: Da, Ucraina merită o perspectivă europeană. Da, Ucraina ar trebui să fie primită ca o țară candidată. Întregul proces este bazat pe realizări. Progresul de depinde de Ucraina. Ei sunt cei care trebuie să își îndeplineacă viitorul. Noi vrem ca ei să trăiască alături de noi acest vis european”, a mai spus Ursula von der Leyen.

Și Republica Moldova a primit aviz pozitiv. „În privința Republicii Moldova răpsunsul este același. A făcut multe reforme. Mai are multe de făcut în economie, iar administrația publică are nevoie de îmbunătățiri majore. Cât timp liderii păstrează această direcție, Moldova are potențialul de a îndepli obiectivele”, a adăugat lidera executivului UE.

Comisia Europeană a decis că Georgia nu îndeplinește deocamdată criteriile pentru a deveni stat candidat la aderarea la UE. „Georgia trebuie să facă reforme structurale. Georgia trebuie să se unească din punct de vedere politic. Trebuie să facă reforme și să colaboreze cu societatea civilă. Trebuie să se reanalizeze”, a mai spus Von der Leyen.

Republica Moldova ajutată de România

Recomandarea cu privire la statutul de stat candidat la aderarea Republicii Moldovei la UE este un succes la care au contribuit și Președintele Iohannis și Ministerul Afacerilor Externe.

România a reușit să obțină un acord ca Republica Moldova să primească răspunsul în același timp cu Ucraina, în condițiile în care din cauza războiului, percepția și așteptarea publică era aceea că doar Ucraina este îndreptățită să primească această recomandare.

Pe 11 martie, la Consiliul European informal de la Versailles, președintele Iohannis a insistat pentru aderarea Republicii Moldova la UE. În urma acestei reuniuni, liderii UE au invitat Comisia Europeană să elaboreze avize pentru cererile de aderare la Uniunea Europeană înaintate de Republica Moldova, Ucraina și Georgia.

România a insistat pentru aderarea Republicii Moldova în același timp cu Ucraina de la bun început. De asemenea, țara noatră a ajutat Republica Moldova în completarea chestionarului de aderare la UE.

Știre în curs de actualizare