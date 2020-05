Breaking News. Atenție popor! Despăgubirile RCA puse tacit de Senat în cârca şoferilor

Pentru Parlamentul României, pandemia asta care obligă la izolare, are şi părţi bune. Nu trebuie să mai baţi drumul până la serviciu. Se lucrează de acasă. Aşa că, aparent cel puţin, nu ştie stânga ce face dreapta. Că parlamentarii nu stau toţi în aceeaşi casă. Fiecare cu vila lui. Şi uite aşa, din vilă, date din stânga în dreapta şi apoi pe şest către Monitorul Oficial, trec tacit nişte legi – am fi spus „pe sub masă” – dar la mesele din Parlament nu este nimeni, nici măcar la cele de la bufet, care sunt evident părtinitoare. Date în favoarea cuiva. Şi sigur nu a alegătorilor de rând.