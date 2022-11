Breaking News. Alegeri SUA: Republicani pierd un loc important în Senat! Vedeta TV, Dr. Oz, învinsă

O victorie aproape imposibil de obținut a vice-guvernatorului Pennsylvaniei, John Fetterman, în fața celebrului medic Mehmet Oz a făcut ca un loc în Senat să treacă de la republicani la democrați, cel mai recent semn că așa-numitul val roșu pe care republicanii îl așteptau marți pur și simplu nu s-a materializat, scrie Sky News.

Ambele partide au obținut victorii de profil în cursele guvernatorilor și în competițiile pentru Senat, dar după una dintre cele mai importante campanii de la jumătatea mandatului din istoria recentă, controlul Camerei și Senatului rămânea incert în primele ore ale zilei de miercuri.

Până în prezent, doar un singur democrat în funcție, reprezentanta Elaine Luria din Virginia, fusese învinsă în lupta pentru Cameră. Iar în alte două curse critice pentru Camera Reprezentanților, reprezentanta Abigail Spanberger, o altă democrată din Virginia, și-a păstrat locul, potrivit The Associated Press. Seth Magaziner a câștigat în Rhode Island, un stat de culoare profund albastră (democrată), pentru a păstra un loc liber în coloana democraților.

Alegerile din SUA vor stabili ce partid va controla nu doar Camera Reprezentanților și Senatul, ci și 36 de guvernări și o serie de posturi de stat critice, precum secretari de stat și judecători ai Curții Supreme. Alegerile lor vor influența viitorul președinției lui Joe Biden, viitorul avortului legal în mai multe state și chiar forma democrației reprezentative în sine.

În statele cu șanse mari, democrații s-au descurcat mult mai bine

Guvernatorul Gretchen Whitmer, o democrată, a fost realeasă în Michigan. Democrații au păstrat alte locuri în partea superioară a regiunii Midwest, cum ar fi cel al reprezentantei Angie Craig în Camera Reprezentanților din Minnesota, pe care se temeau că le vor pierde. Ei depășeau așteptările în sudul Texasului, câștigând două din cele trei locuri disputate în Camera Reprezentanților.

Doar în Florida și New York republicanii marcau câștiguri importante. La începutul zilei de miercuri, în New York, republicanii au păstrat un loc în Long Island și au luat un loc liber acolo de la democrați.

În competiția pentru Senat, Maggie Hassan, o democrată din New Hampshire, și Michael Bennet, senatorul democrat din Colorado, au câștigat în mod clar realegerea, potrivit The Associated Press, punând capăt la două curse care erau văzute ca potențiale semne prevestitoare ale unei lovituri republicane. Însă în Ohio, scriitorul și investitorul J.D. Vance l-a învins pe contracandidatul său democrat, reprezentantul Tim Ryan, cu șapte puncte procentuale, aproximativ aceeași marjă cu care Donald J. Trump l-a învins pe Joseph R. Biden Jr. în urmă cu doi ani.

Alte rezultate importante, victorii republicane

În Georgia, Stacey Abrams, odinioară o stea în ascensiune în Partidul Democrat, a cedat în fața guvernatorului republican Brian Kemp, punând capăt unei revanșe amare și de profil înalt a competiției lor din 2018. Associated Press nu a anunțat încă rezultatul cursei.

În Florida, guvernatorul Ron DeSantis a învins într-o victorie răsunătoare comitatul Miami-Dade, care nu votase pentru un candidat republican la funcția de guvernator în ultimele două decenii, pregătind potențial o confruntare pentru nominalizarea partidului său la alegerile prezidențiale din 2024 cu Donald Trump. Iar senatorul Marco Rubio l-a învins pe contracandidatul său democrat, reprezentantul Val Demings, asigurându-și al treilea mandat în Congres și consolidând și mai mult controlul G.O.P. asupra statului.

Noii-veniți au marcat devreme în cursele pentru guvernatori: Maryland și-a ales primul guvernator de culoare, democratul Wes Moore; Massachusetts și-a ales prima femeie guvernator, Maura Healey, care va fi, de asemenea, primul guvernator LGBT din țară; iar Arkansas a făcut-o pe Sarah Huckabee Sanders, fost secretar de presă la Casa Albă sub conducerea lui Trump, prima femeie din stat care ocupă această funcție.