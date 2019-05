Braţele rusoaicei Vitalia Diatchenko au şocat la Roland Garros. Imagini încredibile în articol

Brațele jucătoare din Rusia nu au trecut neobservate la Roland Garros. Deși a pierdut în prima rundă împotriva Serenei Williams (2-6, 1-0, 6-0), rusoaica Vitalia Diatchenko a atras atenția presei sportive internaționale și a rețelelor sociale. Subiectul: Braţele sale!





Fotograful Thomas Samson, a surprins musculatura impresionantă şi extrem de dezvoltată a jucătoarei. Imaginile au fost capturate în timpul execuției a unui backhand cu două mâini pe măsură ce își încordează mușchii. Fotografiile au fost comentate pe larg în rețelele sociale, iar unii utilizatori chiar au comparat pe tânăra sportivă cu un super-erou comic.

Nu este prima dată când au fost comentate bratele lui Diatchenko. În 2011, tabloidul britanic The Daily Mail a botezat cu o doză bună de exagerare: "The Incredible Hulk Wimbledon". "Mulți jucători ar dori să aibă musculatura ei", a comentat ziarul englez. Imediat utilizatorii de Internet au apărat jucătoarea spunând că are un fizic foarte armonios și chiar o siluetă similară cu cea a Mariei Sharapova. Într-adevăr, pe Instagram, dă o impresie diferită ...

