BOTOȘANI. O femeie și-a ars bebelușul imediat ce l-a născut

Mama este acum internată la spital, unde va fi supusă şi unui examen psihiatric. Primele urme ale asasinatului au fost găsite în curtea casei în care locuieşte femeia în vârstă de 36 de ani. Criminaliştii au descoperit sub pământ mai multe fragmente osoase. La audieri, mama a recunoscut că şi-a omorât bebeluşul. Apoi, i-ar fi incendiat trupul. La scenele îngrozitoare ar fi asistat şi mama ei, în vârstă de 72 de ani. Valeriu Iulian Chihaia, Prim Procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani a precizat: „Având în vedere că ele locuiau împreună, ea locuia cu părinţii, suspicionăm că ar fi ştiut şi mama dânsei. S-a dispus expertizarea atât psihiatrică, o expertiză medico-legală, o expertiză ADN a urmelor şi a fragmentelor care au putut fi ridicate de la faţa locului, unde ne-a indicat persoana în cauză”. Femeia a născut la termen, cel mai probabil singură, acasă, iarlarma a dat-o medicul ei de familie. Valeriu Iulian Chihaia , Prim Procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani a declarant pentru colegii dela ziarul Botoșăneanul: „Probabil că, la un moment dat, într-o anumită conjuctură, şi-a dat seama că femeia este însărcinată, iar după aceea, vazând că nu mai are sarcina şi nici nu sunt date că ar fi născut într-o unitate de specialitate, şi-a pus şi el întrebarea ce s-a întâmplat. Femeia mai are o fetiţă în vârstă de şase ani. Procurorii încearcă să afle cine este tatăl copilului ucis.

