Botoșăneanca care încondeiază ouă de Paști de 10 ani. Care este secretul

Daniela Onica Podariu este profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială Nr.1 Vlădeni din județul Botoșani. Pentru Daniela, Paștele reprezintă mai mult decât o sărbătoare, iar încondeierea ouălelor este mai mult decât o artă





Daniela Podariu a dezvăluit despre procesul de înfrumusețare al ouălor și câtă muncp se ascunde în spatele unui ou frumos pictat, în cadrul unui interviu acordat site-ului botosaneanul.ro

De când încondeiați ouă?

Acum 10 ani am avut un parteneriat cu o școală din Paltinu, Vatra Moldoviței din județul Suceava, prilej cu care am fost invitată, împreună cu elevii mei, atunci în clasa I, să participăm la concursul organizat de ei, ,,Oul închistrit”. Acolo am văzut pentru prima dată cum se încondeiază. Am fost foarte încântată și mi-am dorit să încerc. Nu mi-a ieșit nimic la început, dar, cu timpul am deprins tehnica. Primele ouă le-am încondeiat cu d-na Dorina Murariu, chiar pentru Paști, apoi m-am înscris la Școala Populară de Arte și, timp de 2 ani am învățat de la Mariana Ursulean, colega mea de la Bucecea. Din dorința de a impulsiona elevii din Botoșani să se aplece către acest minunat meșteșug, împreună cu părintele paroh din Vlădeni, Oniciuc Claudiu Constantin, care știe să încondeieze chiar din copilărie, am inițiat un concurs inter-județen numit ,,Paștele din sufletul copiilor”, anul acesta ajungând la ediția a VII-a. Așa de face că noi încondeiem nu numai în preajma Paștelui, ci mai tot anul. Golim ouăle de conținut, în acest fel le păstrăm mai mult timp. Ne pregătim să participăm și la concursuri, elevii noștri s-au întors cu premii de la Paltinu, Ciocănești, Rogojești, dar și de la Olimpiada Națională de Meșteșuguri Artistice Tradiționale.

Este încondeierea o artă?

În opinia mea, încondeierea ouălor este, în primul rând o formă de manifestare a credinței creștine, căci, pe fiecare ou, se regăsește, într-un fel sau altul, semnul crucii. Poate fi și o artă,deoarece unele modele, prin complexitate și simboluri, prin culori transmit bucurie, smerenie, împăcare, speranță.

Interviu complet îl puteți citi AICI.

