Borisov explică de ce nu va exista un guvern în Bulgaria

Liderul GERB, Boiko Borisov, a explicat că a sistat negocierile pentru formarea unui guvern cu Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democrată (PP-DB), inclusiv pentru a nu se spune că s-a „plecat și a îngenuncheat” în fața partenerilor din coaliție.

Borisov: Nu am îngenuncheat

„Ei (PP-DB) au continuat să insiste până în ultimul moment pentru Ministerul de Interne, știind că eu, ieșind din aceste negocieri fără Ministerul de Interne, Ministerul Energiei, Apărare și e-guvernarea, ruinez GERB.

Îmi spuneți că m-am plecat, că am îngenuncheat. Nu e așa! Nu este adevărat! Odată spun „Boiko, ajută-ne”, apoi spun că eu sunt de vină pentru toate”, a arătat recent Borisov.

GERB a anunţat duminică că Bulgaria se îndreaptă spre alegeri anticipate, iar ca principal motiv a fost invocată insistenţa PP-DB de a-l înlocui pe ministrul de Interne, Kalin Stoianov. Actualul ministru demisionar de interne a fost numit inițial din cota PP-DB, dar ulterior a fost văzut ca om al GERB și al Mișcării pentru Drepturi și Libertăți.

Compromisurile acceptate de Boiko Borisov

Anterior au fost informații neoficiale că PP-DB a propus ca Kalin Stoianov să fie înlocuit cu Rumiana Bachvarova, care este fost vicepremier, ministru de interne și consilier politic al lui Boiko Borisov. GERB a respins propunerea.

„Teza noastră a fost întotdeauna aceeași. Vineri, sâmbătă și duminică am fi putut ajunge la o înțelegere și să avem un guvern, pentru că luni vom vota pentru acesta. Eu am dat dovadă de înțelegere că fără Asen Vasilev nu poate exista un guvern, adică PP-DB nu vor renunța la el.

Primul compromis. Al doilea compromis - energia. Al treilea compromis - apărarea. Am bifat aceste nume cu propria mea mână. Al patrulea compromis - guvernare electronică...", a enumerat Borisov unde s-a „plecat” în fața PP-DB.

Situație complicată în Bulgaria

El a explicat că cea mai înaltă formă de democrație este ca, după alegeri, oamenii să stabilească cine ar trebui să guverneze și cum. Majoritatea analiștilor politici susțin că alegerile anticipate sunt o pierdere de timp pentru stat și economie, deoarece nu vor duce la nicio alternativă de „adunătură” (referire peiorativă la coaliția de guvernare din Bulgaria-n.r.).

„De aceea este bine să ne gândim când sunt alegeri, nu după aceea. Nu pot să-mi distorsonez sufletul și să spun ceva rău despre Hristo Ivanov, Atanas Atanasov, Kiril Petkov, Asen Vasilev, cu care am apărat aceleași cauze timp de nouă luni, aceleași politici, miniștri, și toți am spus că am făcut lucruri bune, am avut aceleași idei”, a mai adăugat Borisov, potrivit Mediapool.

(Traducerea: Mirela Petrescu, RADOR RADIO ROMÂNIA)