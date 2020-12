Cristi Borcea este a fost testat pozitiv pentru Covid-19. Din primele informații reiese că nu ar fi singurul din familie care a fost infectat cu Coronaviurs.

Este vorba și despre cel mai mare fiu al său, Patrcik.

Din primele informații apărute în presă reiese că amândoi sunt asimptomatici și se află în izolare la domiciliu.

„Sunt asimptomatic, dar totuși cu coronavirus. Oricât m-am păzit, m-a lovit. Am făcut un test, sunt pozitiv. Și eu, și fiul meu cel mare, Patrick, stăm separat de ceilalți. Fetele sunt in regulă, au ieșit negativ la teste. Până acum. Și eu am făcut la teste de când a început pandemia, cu zecile. Acum, să văd ce va urma. Nu merg la spital, sunt acasă. Nu voi uita niciodată 2020″, a declarat Borcea pentru Libertatea.