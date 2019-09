De data aceasta, Borcea a arătat că a făcut tot posibilul pentru a dovedi că merită să fie eliberat. „Peste cinci luni am participat la programe, am plătit prejudiciile plus 2 milioane de euro penalități, am participat la cursuri. Am peste doi ani de zile în plus față de data propozabilă pentru eliberare. Am muncit non-stop!”, a spus fostul acționar al lui Dinamo.

Borcea are o condamnare de 7 ani şi 6 luni închisoare, rezultată în urma contopirii pedepselor primite în Dosarul retrocedărilor ilegale şi în Dosarul Transferurilor din fotbal.

