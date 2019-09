După 11 ani, Tatiana Golovin a anunțat că vrea sa se întoarcă în tenisul de performanță. „Mă gândesc la asta de un an. De o lună mă antrenez serios. Obiectivul era să fiu pregătită pentru începutul anului viitor, dar lucrurile merg repede şi acum intenționez să revin poate la jumătatea lunii octombrie”, a spus Tatiana Golovin.

Sportiva a explicat și ce s-a întâmplat în 2008. ”M-am oprit atunci pentru că organismul meu nu mai făcea faţă exigenţelor sportului la nivel înalt, din cauza bolii. Însă de 18 luni am fost solicitată de mai multe ori să vin să vorbesc despre boala mea. Şi întâlnind medici cu acele ocazii am aflat că există tratamente care îmi pot permite să revin. Astfel, după ce am considerat că mi-am terminat cariera la 20 de ani, astăzi pot să revin”.

Te-ar putea interesa și: