La Casa de Papel a devenit cel mai urmărit serial de pe Netflix, la noi în țară și bate record după record, debutâd cu sezonul numărul 4, care prezintă un mare jaf organizat la Banca Spaniei, scrie Gandul.

Platforma pe care este difuzat în mod exclusiv, Netflix, a declarat că peste 34 milioane de conturi au urmărit sezonul trei și patru, iar acum așteptările sunt și mai mari, deoarece producătorii, în plină pandemie de Coronavirus, au anunțat deja că sezonul cu numărul 5 este confirmat, producția urmând să înceapă odată cu ridicare restricțiilor existente la nivel global.

Money Heist reprezintă cel mai mare succes al spaniolilor din ultimii ani, care s-au impus și cu alte seriale, precum Vis a Vis, o copie reușită după serialul american Orange Is The New Black.