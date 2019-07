Frumoasa brunetă,, supranumită „Regina Instagramului”, are 29 de ani, este din Râmnicu Vâlcea. În trecut, aceasta a fost asistenta lui Dan Capatos, la show-ul difuzat pe Antena 1.

Potrivit Cancan, fericitul eveniment a avut loc înainte că cei doi să devină părinți.

Alin Ionescu și Larisa Tănăsoiu s-au căsătorit civil în curtea vilei din Corbeanca a omului de afaceri.

Larisa Tănăsoiu se întâlnea cu omul de afaceri din anul 2016. Pe atunci, el nu era încă divorțat de Cristina Spătar. Cei doi au fost filmați la un club din Snagov, în timp ce se plimbau cu barca.

Și Cristina Spătar și-a refăcut viață după divorț. Artista este într-o relație de trei ani, însă nu dorește să îi dezvăluie identitatea bărbatului care o face fericită după divorțul de tatăl copiilor săi.

„Prietenul meu m-a ajutat foarte mult cu afacerea. El este cel care stă în spatele acestui business, nu sunt singură, șefa mea de atelier și fetele. Iubitul meu este alături de mine de la divorț. Mai avem puțin și facem trei ani și mă înțelege, mă susține, mă suportă. El face construcții.

Noi comunicăm foarte mult și ne consultăm. El a pornit un business cu puțîn timp înainte de al meu, dar nu a mers. Dacă nu aș fi avut un bărbat lângă mine mi-ar fi fost mult mai greu. Eu sunt o femeie foarte sensibilă și am avut nevoie de suport. Mai nou am devenit puternică, zic eu. Dacă mâine ar fi să o iau de la zero singură, știu cu ce se mănâncă’, a declarat cântăreața la emisiunea „Teo Show”.

