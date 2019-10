Prevederile din Codul de procedură fiscală care permit menținerea măsurilor asiguratorii până la finalizarea anchetei sau decizia definitivă a instanței au fost declarate neconstituționale.

Mii de firme au fost falimentate în ultimii ani prin instituirea unor sechestre în dosare ce erau ținute apoi la sertar de procurori. Curtea Constituționala pune capăt practicii prin care mii de firme, cu precădere românești, au fost falimentate prin instituirea unor sechestre care erau menținute pe parcursul a mai multor ani, potrivit luju.ro.

Marți, 1 octombrie 2019, CCR au constatat neconstituționale tocmai prevederile care au făcut posibile aceste practici.

Sesizata de Curtea de Apel București, CCR a analizat excepțiile de neconstituționalitate privind art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în forma anterioara modificării prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017, precum și a prevederilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. În cele din urmă, CCR a constatat neconstituționalitatea ambelor forme ale art. 213 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, stabilind că dispozițiile conform cărora măsurile asiguratorii subzista până la data soluționării cauzei de către organele de urmărire penala sau de instanța de judecată contravin Constituției României.

„Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit. lit.d) si f) din Constitutia Romaniei si al art.11 alin.(1) si al art.29, respectiv al art.38 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere:

Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.213 alin.(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, in forma anterioara modificarii prin Ordonanta Guvernului nr.30/2017, precum si a prevederilor art.213 alin.(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Prevederile criticate au urmatorul cuprins:

– Art.213 alin.(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala in forma anterioara modificarii prin Ordonanta Guvernului nr.30/2017: ‘Prin exceptie de la prevederile alin.(7), in situatia in care au fost instituite masuri asiguratorii si au fost sesizate organele de urmarire penala potrivit legii, masurile asiguratorii inceteaza de drept la data la care au fost luate masuri asiguratorii potrivit Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare.’

– Art.213 alin.(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr.30/2017: ‘(8) Prin exceptie de la prevederile alin.(7), in situatia in care au fost instituite masuri asiguratorii si au fost sesizate organele de urmarire penala potrivit legii, masurile asiguratorii subzista pana la data solutionarii cauzei de catre organele de urmarire penala sau de instanta de judecata. Dupa comunicarea solutiei date de catre organele de urmarire penala sau hotararii judecatoresti, in cazul in care masurile asiguratorii instituite de catre organul fiscal competent nu se transforma in masuri executorii potrivit legii, acestea se ridica de catre organul care le-a dispus.’

In urma deliberarilor, cu unanimitate de voturi in privinta punctului 1 si cu majoritate de voturi in privinta punctului 2, Curtea Constitutionala a decis:

1. A admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile art.213 alin.(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, in forma anterioara modificarii prin Ordonanta Guvernului nr.30/2017 sunt neconstitutionale;

2. A admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile art.213 alin.(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala astfel cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr.30/2017 sunt neconstitutionale.

Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantei de judecata care a sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Curtea de Apel Bucuresti”, se arată în comunicatul CCR.

