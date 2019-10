Mihnea Grigoriu este unul dintre celebri crai de Dorobanți care, în vârstă de numai 25 de ani, a „rulat” mai multe fete frumoase dar și mașini de lux, scrie Stirimondene.

Fiul controversatului miliardar Daniel Grigoriu, care are un trecut în SRI, Mihnea are pe facebook poze cu bolizi care însumat trec de un milion de euro. De asemenea, are în palmares femei frumoase, printre care acum și fiica mijlocie a lui Gigi Becali, Alexandra.

Ultima cucerire a lui Mihnea Grigoriu, după cum arată chiar profilul său de facebook, este fotomodelul Denisa Hodișan. Originară din Oradea, Denisa a participat de-a lungul anilor la mai multe concursuri de miss.

Denisa Hodișan are 26 de ani și a terminat Facultatea de Matematică. Ea este de profesie model și a câștigat de-a lungul carierei mai multe competiții internaționale. Astfel, printre coroanele pe care le-a obținut se numără Miss Top Model Internațional, câștigat în 2016, dar și Miss Balkana 2017,Miss Planet Fotogenie 2017. Ultima competiție pe care a câștigat-o a fost recent, la Tbilisi, capitala Georgiei. Este vorba de Miss Planet 2019, acolo unde a fost însoțită chiar de către Mihnea Grigoriu.

