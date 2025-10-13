Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu

E o informație din ce în ce mai vehiculată în mediul politic: Bolojan va candida la Primaria Capitalei. Sunt mari șanse ca acest proiect să devină realitate, mai ales în condițiile în care alegerile vor fi amanate pentru primavara anului viitor. De aici incepe discutia din podcastul HAI Live cu Turcescu în care apar Sorin Rosca Stanescu și Ciprian Purice.

