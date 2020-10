Astfel, producătorii de vaccin vor trebui să aștepte cel puțin două luni după injectarea ultimei doze în testele clinice din faza a treia, înainte de a depune o cerere de comercializare, a stabilit FDA într-un document publicat online.

Or, cele trei teste în curs, în Statele Unite, au fost începute la sfârșitul lunii iulie (în cazul companiilor Moderna și Pfizer) și respectiv la sfârșitul lui septembrie (compania Johnson & Johnson), iar primele două teste trebuie făcute în doze administrate la intervale de trei sau patru săptămâni, scrie AFP.

Viitoarele vaccinuri vor trebui să aibă o eficiență de cel puțin 50% în prevenirea COVID-19, iar FDA impune care orice teste clinice să cuprindă cel puțin cinci cazuri severe de COVID în grupul de voluntari cărora li se administrează o substanță placebo, scopul vaccinului fiind de a preveni formele grave de boală.

„FDA se angajează ca procesul de dezvoltare și de evaluare științifică a vaccinurilor împotriva COVID-19 să fie cât de deschis și de transparent posibil”, a scris pe Twitter șeful Food and Drug Administration, Stephen Hahn, care, potrivit presei americane, ar câștiga astfel confruntarea cu Casa Albă, care durează de câteva săptămâni.

Aceste noi reguli „fac mai dificilă crearea de vaccinuri rapid (pentru a putea fi) aprobate înainte de ziua alegerilor prezidențiale. Este un nou atac politic!”, a acuzat marți seara Donald Trump, menționându-l direct în postare pe Stephen Hahn.

New FDA Rules make it more difficult for them to speed up vaccines for approval before Election Day. Just another political hit job! @SteveFDA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020