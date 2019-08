Astfel, Bogdan Lobonț va ocupa aceeași funcție pe care a avut-o și anul trecut (în perioada iunie – decembrie 2018), înainte de a se despărți de „tricolori” pentru a ocupa rolul de antrenor principal al Universității Cluj. „Lobby” a pierdut barajul de promovare în Liga 1 şi a fost îndepărtat de ardeleni.

Fostul portar va urmări stranieri şi îi va prezenta raportul selecţionerului.

„Lobonţ vrea să revină la echipa naţională. Eu mi-am dat acordul, dar nu am nimic împotrivă să lucreze şi Universitatea Craiova, dacă îl va solicia nea Piţi. Am vorbit deja cu Lobby. A fost la Roma, l-am trimis să urmărească meciul dintre AS Roma şi Genoa. A fost să îl vadă pe Andrei Ionuţ Radu, a vorbit cu el. Nu ştiu dacă Lobonţ va sta pe bancă sau în tribună.

Va face ceea ce a făcut şi înainte. Cel mai probabil va sta în tribună, alături de analistul video, deoarece de sus se văd mult mai bine lucrurile“, a declarat Cosmin Contra la Telekomsport.

