Bianca Drăgușanu a relatat cum în ziua în care aceasta a împlinit 38 de ani, Bodi a sunat-o să-i reproșeze că a postat o poză mult prea sexy pe Instagram, în loc s-o felicite și s-o facă să se simtă cea mai fericită femeie.

În timp ce Bianca povestea întâmplarea la o emisiune difuzată pe Kanal D, afaceristul s-a grăbit să ajungă la emisiunea în cauză și să o certe în direct pe soția sa. Afaceristul a evidențiat faptul că vrea să aibă lângă el o femeie de afaceri puternică și care se face remarcată prin succesul pe care îl are, nu prin felul în care arată.

„Din moment ce esti o femeie de afaceri, esti sotie, ce vrei? Să pozezi in Playboy? E mai bine să fii acoperită, ca de dezbrăcat se dezbracă toată lumea. Eu i-am spus de multe ori că o apreciez mai mult cand se îmbracă elegant, se îmbracă frumos”, a spus Alex Bodi.

„Eu i-am spus de azi dimineață, după ce am avut discutia. Nu că ea nu își permite, dar i-am zis „lasă-mă să îți organizez, că am vorbit cu niște persoane”. A spus că nu are nevoie. Dacă eu vreau să fiu ok cu tine și tu îmi spui că nu ai nevoie, cum să îți fac ziua mai frumoasă?”, a mai spus Alex Bodi, scrie Cancan.

