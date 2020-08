Actriţa americană Megan Fox a fost declarată cea mai frumoasă femeie din lume datorită trăsăturilor şi corpului pe care i le-a lăsat moştenire natura.

Totuşi, puţini ştiu că femeie invidiată pentru frumuseţea ei are frustrări legate de aspectul fizic.

Este vorba despre un defect al degetelor, fapt pentru care nu de puţine ori Megan Fox preferă să își ascundă mâinile la ședințele foto.

Au fost şi momente în care ea a uitat de precauţie şi publicul a aflat despre problema ei. În cele din urmă, actriţa a declarat că suferă de brahidactilie.

Brahidactilia înseamnă că ambele degete mari ale mâinii sunt scurte, iar unghiile lor au un aspect neobișnuit. Destul de neplăcut pentru vedeta din Transformers.

Celebrul Hippocrate a fost cel care a descris pentru prima dată aceasta malformație a degetelor.

De aici a venit şi numele acestel malformaţii congenitale: hipocratismul digital.

Încă din Antichitate, degetele hipocratice au fost asociate cu afecţiuni pulmonare, cardiovasculare, neoplazice, infecţioase, hepatobiliare, mediastinale, endocrine şi gastrointestinale.

Hipocratismul digital dă unghiilor un aspect bombat, iar ţesuturile sunt hipertrofiate. Buricul degetului poate uneori să doară, iar degetul ia forma unui băț de tobă sau a unei spatule.

Deşi medicina a avansat constant, în prezent nu există un tratament pentru această deformare a degetelor.

Nu doar Megan Fox are această problemă cunoscută în limba engleză drept „clubbed fingers”. Şi actrița Leighton Meester, din serialul „Gossip Girl” are brahidactilie.

Megan Denise Fox a fost născută 16 mai 1986 în Rockwood, Tennessee, şi este căsătorită de 10 ani cu actorul Brian Austin Green, din serialul Beverly Hills 90210.

„Strămoșii ei au fost francezi, irlandezi și amerindieni din America de Nord. Fox provine dintr-o familie săracă. La 5 ani a început să ia lecții de actorie și dans.

La vârsta de 10 ani ajunge să termine școala în Florida. În 1999 a participat la un concurs de frumusețe American Modeling and Talent Convention din Hilton Head Island, South Carolina.

Debutul în arta cinematografică îl are în anul 2001 cu filmul Holiday in the Sun, unde a jucat alături de actrițele gemene Mary-Kate și Ashley Olsen.

Au urmat o serie de roluri în filme ca Two and a Half Men, Hallo Holly și Confessions of a Teenage Drama Queen unde joacă în 2004 alături de Lindsay Lohan”, se arată pe wikipedia.org.

foto: Megan Fox

