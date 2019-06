Povestea unui blat care n-a mai avut loc. „Bă, a fost o vorbă! Nu o mai respectăm acum? Nu se mai face?”

Costel Câmpeanu, fost portar al Gloriei Bistrița, a povestit cum ardelenii au fost învinși într-un meci cu FC Național, deși „bancarii” ar fi trebuit să fie mai prietenoși.





Costel Câmpeanu, fost portar la Gloria Bistrița, a vorbit despre aranjamentele la care a participat în perioada în care evolua la gruparea lui Jean Pădureanu. La GSP Live, „Burebista” și-a amintit de un blat care n-a mai ieșit, din cauza celor de la FC Național. Conform gsp.ro, este vorba despre sezonul 1996-1997. În tur, bucureștenii au închieat la egalitate, scor 1-1, la Bistrița. Apoi, în retur, „bancarii” s-au străduit să câștige, și au făcut-o cu 2-0, pentru că luptau cu Steaua pentru titlu. Echipa din Ghencea avea să devină campioană.

„Am pățit-o cu o echipă care se bătea la campionat. În tur, erau într-o situație grea. Nea Jean i-a înțeles, noi eram pioni. Noi i-am spus că nu e bine, că ne scotea din priză. După meciul ăsta (1-1, la Bistrița), i-am zis lui nea Jean: Nea Jeane, dacă mai vii cu chestii din astea, îți spun sincer că nu mai particip la joc. Bagă pe cine vrei. El a zis: De ce?. I-am zis: În tur i-ai lăsat să trăiască. Acum ajunseseră pe acolo, pe primele poziții, noi avuseserăm un an slăbuț, ne cam chinuiam să nu picăm.

La meciul retur, au venit. Am zis și noi: Bă, a fost o vorbă. Nu o mai respectăm acum? Nu se mai face?. Ei: Păi, nu!. Ei erau pe cai mari, noi dacă pierdeam jocul ăla retrogradam. Am dat drumul la câini, am câștigat jocul, au ratat și un 11 metri, l-am apărat”, a spus Câmpeanu la GSP Live.

