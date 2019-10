Asociația „Constanța Altfel”, condusă de senatorul Vergil Chițac, își anunță, pe Facebook, victoria din instanță: “Autorizația de construire emisă pentru continuarea lucrărilor de construire a bisericii din Parcul Casei de Cultură a fost suspendată de Curtea de Apel Constanța. În fața primei instanțe am reușit să convingem că există aparența de nelegalitate a autorizației din multiple motive: lipsă titlu valabil asupra terenului, neîndeplinirea de către arhiepiscopie a obligației impuse de autoritatea de mediu, aceea de a amenaja un parc în suprafață de 1.500 mp în Faleză Nord și altele, mai tehnice. Curtea de Apel Constanța ne-a dat dreptate și din altă perspectivă: continuarea lucrărilor reprezintă un real pericol pentru oricine se apropie de construcție, deoarece lucrările deja executate au fost părăsite de cca 12 ani fără niciun fel de măsuri de conservare”.

„Constanța Altfel” face referire la soluția dată, ieri, de Curtea de Apel Constanța:”Admite recursul. Casează în tot hotărârea atacată şi, rejudecând, dispune: Admite cererea. Suspenda executarea autorizaţiei de construire nr.201/08.09.2019. Obligă intimaţii la plata către recurentă a sumei de 200 lei reprezentând cheltuieli de judecată – taxa timbru – recurs. Definitivă.” Parohia „Sfânta Treime“ este situată în centrul municipiului Constanţa, în zona Casei de Cultură, fiind înfiinţată în data de 1 noiembrie 2001, prin hotărârea adoptată de Permanenţa Consiliului Eparhial. Tot atunci s-a decis ca, în cadrul parohiei, să se realizeze Catedrala Eroilor cu hramul „Înălţarea Domnului“ şi paraclisul cu hramul „Sfânta Treime“, pe o suprafață totală de 6000 metri pătrați, cedată cu titlu gratuit de primăria Constanța. Proiectele au fost aprobate ulterior de fostul primar al Constanței, Radu Mazăre. Paraclisul a fost construit în 2004 și sfințit în 2008 de arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, Eugen Tănăsescu, înțelege, din decizioa instanței, că procesul se va rejudeca: “Autorizația bisericii de la Casa de Cultură este suspendată până la rejudecarea procesului. Decizia se aplică din momentul comunicării scrise”. El pune ]nsă la punct Asociația „Constanța Altfel”. “Lucrările nu au fost părăsite de 12 ani, așa cum afirma asociația, deoarece lucrările la Catedrala Eroilor au început prin săparea gropii pentru fundație in anul 2007, în 2008 s-a pus perna de piatra și apoi s-a turnat fundația in a doua jumătate a anului 2008. Apoi s-a lucrat aproape in fiecare an, inclusiv in urma cu trei săptămâni s-a turnat bolta de la altar. In 2016 s-au luat măsuri de conservare când toată structura a fost tencuită interior și exterior. In prezent, lucrările au fost executate pana la cota +10 m, pe toată structura, iar până la + 16 m pe partea de deasupra balconului de la intrare și pe parte dinspre altar”, explică preotul, precizând că așteaptă motivarea, “ nu noi decidem”.

Contactați de EVZ, reprezentanții primăriei Constanța au ținut să precizeze că, “sub nicio formă”, decizia Curții de Apel nu înseamnă și demolarea bisericii, construită în mare parte. „Trebuie să vedem ce vor spune în motivare, abia atunci vom ști ce trebuie făcut. Deocamdată, reiese că, momentan, au oprit construcția bisericii. Cel mai probabil, Arhiepiscopia Tomisului va reveni la primărie să se autorizeze, parcurgând din nou, toate procedurile legale, certificate, autorizație etc. Dar în nici un caz nu se poate vorbi de demolarea locașului de cult”, au transmis specialiștii administrației locale constănțene.

