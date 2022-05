Bilanț coronavirus, 30 mai. Nicio persoană nu a murit în România în ultimele 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, luni, că în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 234 de cazuri noi COVID.

Aproape 200 de noi cazuri de Covid au fost raportate în ultimele 24 de ore, perioadă în care nu a fost înregistrat niciun deces, a anunțat luni Ministerul Sănătății.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 188 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 15 mai puțin față de ziua anterioară. 17 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 12 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În ultimele 24 de ore nu au fost raportate decese, conform datelor oficiale

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 547, cu unul mai puțin față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 76 persoane, cu unul mai mult decât în ziua anterioară. Dintre cei 76 pacienți internați la ATI, 61 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 37 sunt minori, toți fiind internați în secții, cu 3 mai mult decât în ziua anterioară.

Până luni, 65.678 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a spus săptămâna trecută că România a gestionat bine pandemia de coronavirus și că numărul de decese a fost de patru ori mai mic în valul 5 decât în valul 4.

„Cred că am reuşit să gestionăm bine controlul pandemiei. Am avut o echipă foarte competentă, am lucrat în parteneriat cu INS şi Direcţiile de Sănătate Publică, am lucrat în parteneriat cu personalul medical şi cred că lucrul acesta a făcut posibilă organizarea unui alt sistem, decât cel exersat anterior. Am ajuns la o situaţie pe care poate mai puţini au sesizat-o. În valul al cincilea au fost de patru ori mai puţine decese în România, decât în valul al patrulea“, a declarat Alexandru Rafila.