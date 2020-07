Controversata brunetă a relatat chiar ea episodul rușinos în care a adormit pe canapeaua localului unde petrecerea era în toi și muzica suna la maximum din boxe.

Potrivit mărturisirilor sale, este restantă la orele de somn… iar moș Ene i-a venit pe la genele lungi și arcuite chiar în timp ce se afla într-un club de fițe împreună cu câțiva prieteni. Aceștia din urmă îi știau situația și au lăsat-o minute bune să doarmă pe canapea. După acea noapte de distracție, fosta ispită de la „Temptation Island – Insula Iubirii” a rămas din nou fără voce, notează cancan.ro.

„E prima noapte în care dorm după o lună! O, o, o! Am fost la (…) și am adormit în club. Deci, am luat somn pe canapea, să mor eu.Deci, am dormit de la ora trei până la 10. Uau! De asta sunt așa cuminte (…). Nu știu ce să mai iau pentru gât, nu mai am voce, ești nebună?! Habar nu am ce să iau, jur!”, a spus bruneta într-o înregistrare urcată pe Instagram Stories și preluată de un utilizator TikTok.

Fosta ispită de la Insula Iubirii a fost desființată de Bote: „Ai uitat când…”

În vârstă de 29 de ani, Bianca Pop a stârnit multe controverse după ce a făcut următoarele afirmații în cadrul unei emisiuni TV: „Eu nu ies din casa dacă n-am minim cash în poșetă 1.000 de euro plus bani pe carduri. Adică, n-ai cum! Mă simt ca o boschetară fără 1.000 de euro, cum să ies așa în oraș? E puțină suma. Dacă n-am cash atât, nu ies din casă”.

„Auzi la ea, e puțină suma… Fir-e-ai al… Auzi! Ai uitat când mâncai fasole, făăăă?”, sunt replicile acide făcute de fostul moderator de la „Star Matinal”.

La scurt timp după aceste gânduri transmise public, fosta ispită de la „Temptation Island – Insula Iubirii” l-a atacat pe Bote din cauza orientării sale sexuale, conform sursei citate.