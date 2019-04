Bianca, din nou însărcinată? A anunțat că va fi mamă. „O să mai am un copil cu un alt bărbat”

După despărţirea de Victor Slav, Bianca Drăguşanu a încercat să-şi refacă viaţa alături de Tristan Tate. Relaţia a durat foarte puţin pentru că Bianca a trecut repede în braţele unui fost iubit , şi anume, Alex Bodi de care se despărţise în anul 2018. Recent Bianca a afirmat că, deşi are un copil cu Victor Slav, totuşi, şi-ar mai dori să mai fie mămică pentru a doua oară.





Reamintim că în timpul mariajului cu Victor, Bianca a făcut un copil, pe Sofia Natalia, care are acum vârsta de 3 ani., potrivit ciao.ro

„Am mai spus despre Victor că este un bărbat extraordinar și tocmai de asta este tatăl copilului meu, dar poate la anul pe vremea asta o să mai am un copil cu un alt bărbat. Eu cu Victor am încheiat relația de comun acord, am rămas prieteni. El și-a făcut altă relație, eu sunt acum într-o altă relație”, a spus Bianca Drăguşanu.

Acum, după ce Bianca şi Victor nu mai sunt împreună ca soţ şi soţie, relaţiile dintre ei se pare că sunt mult mai bune decât în timpul mariajului. Potrivit afirmaţiilor Biancăi, ei se respectă şi îşi cresc frumos copilul pe care-l au împreună.

„Relațiile sunt diferite, oamenii sunt diferiți, contextele sunt diferite, iar pe mine nu mă interesează relațiile lui. El știe cel mai bine ce alege. Relația între mine și Victor este foarte frumoasă. Este o relație normală. Suntem părinții unui copil minunat de care știm să ne bucurăm împreună și cred că acesta este cel mai important lucru. Ne înțelegem mai bine decât când eram împreună. Acum avem o comunicare mai bună. Nu mai există tensiuni între noi. Mai bine suntem așa decât să fim într-o relație tensionată, iar copilul nostru să ne vadă așa. Este un bărbat extraordinar”, a declarat Bianca Drăguşanu

