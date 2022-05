Bianca Drăgușanu nu s-a uitat la bani. Cât a plătit pentru un apartament de lux în Dubai

Bianca Drăgușanu a devenit proprietara unui apartament de lux în Dubai. Vedeta intenționează să locuiască acolo împreună cu fiica și mama sa. Diva nu s-a uitat la bani și asta pentru că o astfel de proprietate poate să depășească 300.000 de euro. Totul s-a aflat după ce s-a spus că Bianca Drăgușanu s-ar fi certat cu iubitul său, Gabi Bădălău.

M-am enervat foarte tare, la vreo trei zile și de nervi mi-am cumpărat un apartament în Dubai. Bărbații mereu m-au dezamăgit, banii niciodată. Nu vă mai concentrați pe persoane, că persoanele vă dezamăgesc, a declarat Bianca Drăgușanu în emisiunea Teo Show.

Au fost voci care au susținut că nu diva ar fi fost cea care a plătit pentru noul apartament, dar aceasta a infirmat zvonurile. Fosta asistenta Tv spune că toate bunurile și proprietățile pe care le deține au fost cumpărate de ea.

În ultima perioadă tot mai multe vedete din România au decis să-și cumpere apartamente în Dubai.

Din ce câștigă Bianca Drăgușanu bani

Bianca Drăgușanu a declarat în repetate rânduri că este o femeie care muncește în fiecare zi și își poate permite orice. Are o afacere cu rochii, una cu blănuri și una cu costume de fitness din care scoate sume impresionante. În plus, vedeta are și mai multe contracte de imagine cu diferite firme. Printre acestea se numără o casă de pariuri și o firmă de bijuterii.