Bianca Drăgușanu și Cristi Borcea, la aceeași sală de sport. Afaceristul nu a uitat-o

Întâmplarea a făcut ca acum, atât Bianca Drăgușanu, cât și Cristi Borcea, să frecventeze aceeași sală de sport.

Cu toate că ambii se află în relații, având în vedere trecutul tumultos al omului de afaceri, nu se poate anticipa niciodată ce noi provocări ar putea să apară.

Bianca Drăgușanu și Cristi Borcea merg la aceeași sală de sport

În a doua zi din 2024, nici Bianca Drăgușanu și nici Cristi Borcea nu au ratat mersul la sală. Blondina a fost însoțită de iubitul ei, Gabi Bădălău, în timp ce fostul acționar de la Dinamo l-a luat la făcut sport pe fiul său cel mare, Patrick.

În jur de două ore au stat cei patru la sală, iar Bianca și Gabi au fost primii care au plecat. La câteva minute după, au părăsit sala de sport și Borcea cu fiul său, potrivit Cancan.

Borcea a curtat-o multă vreme pe blondină

Puțină lume știe că fostul finanțator de la Dinamo i-a făcut cu ani în urmă avansuri Biancăi Drăgușanu. Un apropiat al afaceristului dezvăluia că Borcea o plăcea mult de tot pe blondină, pe care a și cunoscut-o prin intermediul lui Cătălin Botezatu.

Mai mult, acest îi trimitea mereu flori și o suna, dar nu a putut să o aibă niciodată.

„Ea era exact genul lui de femeie. Înaltă, voluptoasă, sexy. A trecut imediat la asalt Borcea. A făcut fel de fel de gesturi. O suna, i-a trimis flori. Bianca însă, pe vremea aceea era amanta unui fotbalist celebru de la noi, si el prieten cu Borcea la rândul său (Bianca a povestit totul despre relația de amantlâc, în revista CIAO!). Pentru că era îndrăgostită, ea l-a refuzat elegant pe Cristi Borcea”, a declarat un apropiat al afaceristului mai demult.

Bianca Drăgușanu, despre avansurile făcute de Borcea

Și blondina a povestit în urmă cu mai mulți ani despre avansurile pe care le-a primit de la omul de afaceri. Fără să-i dea însă numele, Bianca Drăgușanu a lăsat clar să se înțeleagă că e vorba de Cristi Borcea.

Aceasta spune că episodul a avut loc pe vremea când era într-o relație cu Victor Slav.

„E un bărbat cu care toate femeile rămân gravide când se întâlnesc. Nu vreau să-i rostesc numele aici că se supără nevasta lui, e însurat și are copii. De altfel, are mulți copii. Nu am avut niciodată niciun fel de intersectare a drumurilor”, spunea atunci blondina.