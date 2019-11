Bianca Drăgușanu a fost agresată în public, în parcarea unui restaurant celebru, de fostul ei soț, Alex Bodi. ”Plângea întruna!”! Blonda l-a împins cu piciorul de frică”, scrie wowbiz.ro. Cei care se aflau în zonă au fost îngroziți atunci când au văzut cum Bianca Drăgușanu și Elex Bodi se certau lângă limuzina lor de lux, la un moment dat bărbatul ridicând vocea și s-a îndreptat furios spre ea. Speriată, Bianca Drăgușanu, care era îmbrăcată cu o rochie neagră și pantofi cu toc, s-a suit repede în mașină , impingandu-l înainte pe fostul ei soț . ”Bianca plângea atunci când am sunat-o, nu era ea”, a mărturisit și o prietenă a fostei prezentatoare TV, imediat după incident.

Alex Bodi: Relaţia mea cu Bianca s-a încheiat

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au depus actele de divorț la un cabinet notarial, termenul de despărțire defintivă fiind data de 2 decembrie. Alex Bodi a explicat că realatia cu Bianca Drăgușanu nu putea merge, ei doi neavând nimic în comun .

,,Relaţia mea cu Bianca s-a încheiat. Am constatat că nu avem intenţii comune, am considerat amândoi că este mai ok. Am depus actele de divorţ, termenul este pe 2 decembrie, avem câteva zile de gândit, dar noi doi am considerat că cel mai este să o luăm pe drumuri separate că nu ajungem la un punct comun. Am ajuns la un nivel prea înalt al relaţiei şi decât să ajungem la alte finaluri sau să ne compromitem, că suntem oameni maturi, am considerat că este mai bine să evităm. Munca mea nu-mi permite să stau prea mult în ţară, ea îşi neglijează job-ul. Noi ne-am promis unul celuilalt că la următoarea ceartă să se încheie. Am stat de vorbă, nu se poate conformă cu anumite chestii, ea amplifică greşelile mele şi a stabilit că nu merităm niciunul stres şi nervi”, a spus Alex Bodi în exclusivitate pentru Spynews.

Nu este prima dată când Bianca Drăgușanu este agresată de Alex Bodi , circulând zvonuri că acest lucru s-ar fi întâmplat și când cei doi erau căsătoriți. Potrivit unor surse apropiate , vedetă ar fi ajuns și la Urgențe la Spitalul Floreasca după ce a fost lovită într-o costă , care a fost fisurată. Atunci când Bianca Drăgușanu a depus cererea e divorț, presă a scris că Bodi s-ar fi înfuriat peste măsură, folosind o furculița pentru a o răni ușor la o mâna.

