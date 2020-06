Numai că blondina, care se apropie binișor de 40 de ani, trebuie să-și petreacă următoarele două săptămâni separată de omul de afaceri. Toate scenariile lor cu despărțirea și împăcarea au cam început să plictisească, dovada că internetul nu mai ia foc.

Mai mult, Alex Bodi a fost plasat în carantină instituționalizată, după ce a fost prins de oamenii legii că nu respecta izolarea și, mai mult, a condus și peste limita legală a vitezei. Nici asta nu prea a prins la internauții avizi de cancanuri.

Agentii i-au dat o amenda de peste 2.000 de lei si i-au suspendat permisul de conducere pentru 90 de zile.

„La data de 23 iunie a.c., in jurul orei 12:00, un echipaj al Brigazii Rutiere a oprit in trafic pe o strada din Sectorul 2, un autoturism inregistrat de aparatul radar avand viteza de 104 km/h. Soferul, un barbat de 35 de ani, a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 2.175 de lei, iar ca masura complementara i-a fost suspendat dreptul de a conduce pe o perioada de 90 de zile.

Din verificarile efectuate de politisti, a rezultat faptul ca soferul se afla in izolare, motiv pentru care barbatul a fost plasat in carantina institutionalizata sub paza”, a transmis Politia Capitalei.â

Surse judiciare au declarat că acesta trebuia să fie în izolare pe perioada 13 iunie-26 iunie, motiv pentru care au fost luate măsurile legale pentru nerespectarea prevederilor Legii nr 55/2020.

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost plasat în carantină instituționalizată, într-un hotel din Capitală.

Bianca Drăgușanu pare să nu fie deloc afectată de cele întâmplate. Dimpotrivă, starleta se dă în stambă pe paginile ei de socializare și arată cu ce-și ocupă timpul.

Mai exact, blondina s-a răsfățat la salon și mai apoi a trecut și pe la atelierul său de creații vestimentare, prezentându-le domnișoarelor noile modele de rochii, care nu rup gura târgului.

Fanii au rămas cam indiferenți la păstările starletei, dovadă că s-au prins că vrea doar să fie în centrul atenției, chiar dacă nu mai este la vârsta la care să se dea în stambă. Vine altă generație de starlete din urmă.

Reamintim că, după aventura amoroasă cu rusoaica Daria Radionova, Alex Bodi s-a întors tot în brațele Biancăi Drăgușanu. Afaceristul trebuia însă să stea în izolare la domiciliu din momentul în care s-a întors din Londra. Hotărât să-i intre în grații Biancăi Drăgușanu, Alex Bodi a mers în stațiunea Mamaia după ea. Blondina a cedat insistențelor fostului ei soț și de atunci și-au petrecut majoritatea timpului împreună, potrivit cancan.ro